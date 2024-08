Apple to myslí s roboty vážně! V hlavě má plán, jak způsobit revoluci v domovech jablíčkářů

V uplynulých týdnech jsme hned několikrát slyšeli o projektu Applu, jehož výsledkem by měl být první robotický produkt pro domácnost. Jednat by se mělo o jakýsi iPad na robotickém rameni, které by se za vámi měli otáčet a umožňovat vám tak jednoduše de facto z jakékoliv polohy zařízení ovládat. Na tabletu by pak měl běžet nový operační systém umožňující snadnou správu chytré domácnosti, ale tak připomínek, poznámek, kalendářů či FaceTime hovorů a tak podobně. Reportér Mark Gurman z Bloombergu je pak na základě jeho zjištění toho názoru, že je podobný „robůtek“ jen začátkem něčeho daleko většího.

Apple si je podle zdrojů Gurmana vědom toho, že u klasických produktových kategorií je již inovování složité a že se skrze ně už stejně dostal do domácností mnoha uživatelů, takže prostor pro expandování tu velký není. Přesně z toho důvodu se snaží hledat na trhu nové možnosti a směry, kterými by se mohl vydat, přičemž jedním z nich je třeba Vision Pro, který se však podle všeho s velkým úspěchem alespoň prozatím nesetkal. Dalším tímto směrem pak může být robotika, do které chce nakročit právě skrze iPad na robotickém rameni. Budoucí vize jsou však mnohem, ale opravdu mnohem ambicióznější. Vizí Applu je totiž údajně vyvinout robota, který bude schopen za jablíčkáře vykonávat nejrůznější domácí práce a stane se tak de facto jejich osobním sluhou. Je si sice vědom, že v současnosti na to ještě nejsou k dispozici technologie na dostatečné úrovni a zároveň tomu svět nemusí být úplně otevře, nicméně první práce na této vizi už nejspíš probíhají. Budoucnost v podání Applu se tedy už nyní jeví jako extrémně zajímavá.