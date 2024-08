Uniklo první zásadní vylepšení AirPods Pro 3!

Nová generace sluchátek AirPods Pro je sice pravděpodobně vzdálená ještě minimálně půl roku, jelikož by ji měl Apple ukázat nejdříve na jaře 2025, už nyní však o ní víme první velmi zajímavou věc. S tou přišel jako první spolehlivý leaker Kotsunami, jehož zdroje sahají podle všeho až do dodavatelského řetězce Applu. Co konkrétně se od něj dozvídáme?

Podle informací Kotsunamiho má Apple v plánu u AirPods Pro 3 nasadit mnohem lepší nebo chcete-li kvalitnější aktivní potlačení okolního hluku než tomu bylo u předešlých dvou generací AirPods Pro. Po aktivaci ANC by vás tak hluk zvenčí měl obtěžovat podstatně méně než je tomu nyní, což je rozhodně pozitivní. Vždyť už AirPods Pro 2 se v ANC oproti předešlé generaci výrazně zlepšily, takže pokud se Applu podaří tento progres znovu zopakovat, může udávat třetí generaci AirPods Pro na poli ANC sluchátek trendy.

Ještě před představením AirPods Pro 3 se však světu podle všeho ukáží AirPods 4 a to hned ve dvou variantách, které se od sebe budou lišit jak cenou, tak právě podporou ANC. To však nejspíš nebude příliš kvalitní, tedy alespoň ve srovnání s AirPods Pro, jelikož se u klasických AirPods nepočítá s nasazením silikonového špuntu a tedy i perfektním utěsněním zvukovodu, což je pro kvalitní potlačení okolního hluku klíčové. Ale kdo ví, třeba se Applu nakonec podařily i pro AirPods 4 vyvinout algoritmy, díky kterým bude dávat ANC přes netěsnost bubínku za to.