Snapchat si konečně budete moci plnohodnotně vychutnat i na iPadu!

Uživatelé, u kterých Snapchat zatím neupadl v zapomnění, a kteří touží tuto sociální platformu využívat i na svém jablečném tabletu, se mohou konečně radovat. Snapchat byl původně spuštěn pro iOS v roce 2011, ale od té doby byla aplikace dostupná pouze pro iPhone. Uživatelé iPadu mohli aplikaci spouštět pouze s obrovskými černými okraji, což výrazně snižovalo uživatelský zážitek. Po 13 letech Snapchat konečně nabízí nativní podporu pro iPad.

Snapchat nyní běží nativně na iPadu

Nejnovější verze aplikace Snapchat pro iOS umožňuje podporu iPadu. To znamená, že aplikace nyní běží v operačním systému iPadOS přes celou obrazovku. „Je to stále stejný Snapchat, který znáte a milujete, ale tentokrát na velké obrazovce,“ uvádí společnost v poznámkách k vydání aktualizace. Aplikace Snapchat tedy nyní nabízí nativní podporu pro iPad. To znamená, že Snapchat zaplní celou obrazovku iPadu, což vám poskytne větší prostor při pořizování takzvaných snapů a umožní vám na druhé a čtvrté záložce vidět více přátel. Zdá se však, že Snapchat ještě neměl čas plně optimalizovat svou aplikaci pro tablety. To je důvod, proč může – alespoň prozatím – běžet pouze na výšku. Neexistuje způsob, jak používat aplikaci na šířku. Rozhraní iPadu také vypadá v této první verzi stále ještě poměrně nedokonale. Snapchat v průběhu letošního roku představil do své aplikace mnoho funkcí založených na AI. To zahrnuje například možnost mluvit s chatbotem „My AI“ v přímém chatu, aby vytvořil připomenutí nebo spustil odpočítávání. Uživatelé mohou také vytvářet Bitmoji avatary pomocí AI.

Snapchat je k dispozici zdarma v App Store. Aplikace vyžaduje zařízení se systémem iOS 13 nebo novějším.