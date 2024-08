Recenze Tigernu T-B3639: Praktická kombinace batohu a brašny přes rameno

Hledáte s blížícím se startem nového školního roku něco, v čem budete nosit učení, ale stále se nejste schopni rozhodnout mezi batohem a brašnou přes rameno? Pak pro vás máme dokonalé řešení. Oblíbený výrobce batohů Tigernu totiž přišel nedávno s hybridem batohu a brašny, který lze využívat jako klasický batoh i brašnu. Řeč je konkrétně o modelu Tigernu T-B3639, který jsem v posledních dnech zkoušel a nyní vám sdělím své postřehy.

Specifikace

Městský batoh Tigernu T-B3639 kombinuje eleganci příruční tašky s praktičností batohu. Nabízí dostatek prostoru pro notebook s úhlopříčkou až 15,6“a další příslušenství. Bez problému tedy pojme MacBook prakticky v jakékoliv velikosti – i pro 16“ MacBook Pro by totiž měla být kapsa dostatečně velká. Potěší vás také svou odolností proti dešti a integrovaným USB nabíjecím portem.

Batoh Tigernu je navržen tak, aby poskytl dostatek místa pro váš pracovní notebook a potřebné příslušenství. Přestože si zachovává kompaktní rozměry, jeho vnitřní uspořádání kapes je praktické a vy si tak díky tomu můžete přenášené předměty uspořádat přesně dle vaší libosti. Zadní kapsa bezpečně pojme a následně ochrání notebook, zatímco do ostatních kapes snadno umístíte powerbanku, nabíječky, sešity, klávesnici nebo myš. Přední kapsa je pak ideální pro drobnosti, jako je telefon, psací potřeby nebo kabely.

Batoh se může velmi snadno snadno přeměnit na tašku přes rameno díky možnosti schovat ramenní popruhy do zadní kapsy. Navíc je možné připevnit jeden popruh přes rameno pro pohodlnější nošení. T-3639 ale disponuje i dalšími praktickými prvky, jako jsou dvojité zipy u hlavních kapes, které lze zabezpečit TSA zámkem. Horní ucho zase umožňuje rychlé přenášení na krátké vzdálenosti a batoh lze použít i jako tašku.

Co se týče nabíjecího USB portu, ten je umístěný na boku batohu a umožňuje pohodlné nabíjení telefonu nebo tabletu. Uvnitř se totiž nachází propojovací kabel, který stačí připojit k powerbance uložené bezpečně v batohu. Ke druhému konci portu pak už jen připojíte napájecí kabel pro váš telefon či jinou elektroniku a je hotovo.

Testování

Pokud jste fanoušky minimalistického designu a zároveň praktičnosti, v tomto případě si přijdete na své. T-B3639 je je totiž dle mého nesmírně praktický batoh jak díky množství vnitřních kapes a jejich chytrému uspořádání, tak díky možnosti rozepnout jej tak, že lze jeho záda vyklopit až po úhlem 90 stupňů a tím pádem tak budete mít přístup kompletně k celému vnitřnímu prostoru. Velkým pozitivem je pak za mě i možnost jej nosit nejen coby klasický batoh na zádech, ale taktéž jako brašnu přes rameno díky popruhu, který si můžete snadno ukrýt taktéž dovnitř batohu a vytáhnout jej v případě potřeby. Díky tomu tak můžete jednoduše kombinovat praktičnost batohu, který vám umožní přenášet na zádech jakékoliv předměty a mít tak zcela volné ruce pro jakékoliv činnosti, právě s brašnou přes rameno, při které sice už nebudete mít ruce pro práci až tak volné vzhledem k „zabrání“ jednoho ramena, zato však budete mít do brašny perfektní přístup za každé situace.

I přesto, že je T-B3639 de facto hybridem klasického batohu a brašny přes rameno, výrobce nezapomněl na polstrování zádové části. To sice není na první pohled tak velkorysé jako u klasických batohů, aby nekazilo celkový design zavazadla, nicméně jakmile si batoh nasadíte na záda, rázem zjistíte, že se na polstrování rozhodně myslelo. T-B3639 je totiž coby batoh na zádech měkký a tedy opravdu příjemný a to i díky ramenním popruhům. Příjemný je na ramenu ale i popruh v případě používání zavazadla coby brašny na rameno. Zkrátka a dobře, celý den s T-B3639 ať už na zádech či na ramenu zvládnete levou zadní – tím spíš, když se budete moci u zavazadla spolehnout třeba i na jeho voděodolnost. A díky rozměrům 43 x 29 x 13 s ním nebudete mít problém ani do letadla. Obsahově přitom skvěle poslouží nejen coby příruční zavazadlo, ale taktéž brašna do práce či do školy.

Resumé

Tigernu T-B3639 je v mých očích velmi příjemnou kombinací batohu a brašny, kterou ocení bezesporu každý, kdo právě tyto dva typy zavazadel rád střídá. Jak na zádech, tak na rameni totiž udělá T-B3639 vynikající službu a díky jeho designu je navíc dle mého využitelný snad naprosto všude, jelikož v žádném případě nikoho neurazí. Za mě tedy povedený kousek, který se nebojím doporučit ke koupi.

