iPhony 17 čeká skokové navýšení RAM! Víme, o kolik

Zatímco v minulosti Apple na RAM paměť iPhonů „sahal“ jen sporadicky a oproti androidím telefonům ji vždy nabízel klidně i několikanásobně méně, v posledních letech se situace mění a jak se zdá, měnit ještě bude. Kvůli novým funkcím, které jsou právě na výši RAM paměti závislé, má totiž v plánu navyšovat letos u některých modelů, přičemž v příštím roce by se tak mělo stát u všech. Na kolik se RAM paměť zvedne?

Není žádným tajemstvím, že kvůli Apple Intelligence musí Apple letos u iPhonů 16 nasadit 8GB RAM paměti – tedy stejné množství, kterým disponují iPhony 15 Pro a kterým budou disponovat iPhony 16 Pro. V příštím roce pak zřejmě kvůli přidání dalších funkcí náročných na RAM povyskočí operační paměť celé řady 17 z 8 GB na 12GB, tedy alespoň podle leakera vystupujícího pod přezdívkou Phone Chip Expert, který se v minulosti prezentoval na adresu RAM pamětí velmi přesnými informacemi. Je nicméně otázkou, zda bude RAM paměť do budoucna pro AI funkce iPhonů rozhodující ve smyslu plynulosti dané funkce, nebo její úplné funkčnosti. Přeci jen, měnit iPhone rok co rok jen kvůli tomu, že nemá dostatečnou RAM na nejnovější AI novinky by bylo ze strany Applu směrem k jeho uživatelům docela troufalé. Na druhou stranu, pokud se tak rozhodne, ve výsledku s tím stejně svět nezmůže zhola nic.