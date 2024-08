Tyto produkty Apple nejspíš na zářijové Keynote nepředstaví

Jak jsme vás již na našem webu stihli včas informovat, společnost Apple naplánovala na 9. září svou tradiční podzimní Keynote. Toto datum také oficiálně potvrdila. Kromě produktů, které budou na této Keynote představeny prakticky se stoprocentní jistotou – tedy nové modely iPhonů a Apple Watch – ale existují také další spekulované produkty, které pravděpodobně nebudou příští měsíc oznámeny.

Nové Macy s čipem M4

Mark Gurman z agentury Bloomberg nedávno informoval, že společnost Apple zintenzivňuje vývoj prvních Maců s čipem M4, který byl představen začátkem tohoto roku s novým iPadem Pro. Očekává se, že společnost ještě letos představí nové verze MacBook Pro, Mac mini a iMac s čipem M4. Zatímco iMac a MacBook Pro si pravděpodobně zachovají své stávající designy, zvěsti naznačují, že M4 Mac mini bude mít zcela nový, kompaktnější design, který bude připomínat spíše Apple TV. Ti, kteří čekají na nové Macy, však pravděpodobně budou muset ještě chvíli počkat. Apple obvykle pořádá zvláštní akce věnované Macům v říjnu, takže nebude překvapením, pokud se společnost rozhodne udělat totéž i letos.

AirPods Pro 3

Podle zvěstí Apple pracuje na třetí generaci AirPods Pro, svých prémiových bezdrátových sluchátek. Nová verze má údajně nový design a nové čipy, které umožní používat funkce související se zdravím, jako je třeba nástroj pro testování sluchu. AirPods Pro 3 však mají být oznámeny až později příští rok. Pro letošní rok se očekává, že Apple představí dvě nové verze sluchátek AirPods 4, které nahradí jak AirPods 2, tak AirPods 3. Tyto nové AirPods budou pravděpodobně oznámeny společně s novými iPhony na zářijové akci společnosti Apple.

Nové HomePody

Společnost Apple podle dostupných informací skutečně vyvíjí několik nových modelů HomePodu. Části nového HomePodu unikly na internet a odhalují model, který vypadá jako HomePod 2, ale s LCD dotykovou obrazovkou nahoře. Společnost také zkoumala ambicióznější zařízení s displejem kolem 8″ a běžícím operačním systémem tvOS. Neexistují však žádné náznaky, že Apple plánuje představit nové HomePody v září.

Levnější Apple Vision

Apple Vision Pro přišly do obchodů začátkem tohoto roku, ale zvěsti naznačují, že Apple chce postavit levnější model, aby přilákal více zákazníků. Tento model však nebude připraven dříve než koncem roku 2025 – a to v tom nejlepším případě. Jediné, co Apple může příští měsíc oznámit, je rozšíření Vision Pro do ještě více zemí.

Jak to bude s iPadem mini?

Zdá se, že Apple Stores po celém světě dochází zásoby iPad mini 6, což by mohlo být známkou toho, že brzy přijde nový iPad mini. Zatímco Apple již v minulosti oznámil nové iPady na stejné akci jako nové iPhony, společnost také často čeká až do října, aby uvedla na trh nové iPady. Jinými slovy, existuje 50% šance, že iPad mini 7 bude oznámen příští měsíc.