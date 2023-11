AirPods Pro 3 příští rok nečekejte

Zdá se, že letošní aktualizace sluchátek AirPods Pro 2 o USB-C na nabíjecí krabičce a vyšší odolnost vůči prachu byla zároveň poslední aktualizací této modelové řady na mnoho měsíců. Zdroje velmi dobře informovaného analytika Marka Gurmana z Bloombergu totiž nyní přišly s potvrzením toho, co relativně nedávno vynesl přesný analytik Ming-Chi Kuo – tedy že se s AirPods Pro 3 v nejbližší budoucnosti nepočítá.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že zatímco aktualizace základních AirPods je na příští rok skutečně naplánována, u AirPods Pro tomu tak není. Jejich fanoušci si tak budou muset na upgrade počkat až do roku 2025, kdy je Apple údajně představí v novém designu, ale hlavně se zdravotními funkcemi, o jejichž nasazení se spekuluje již velmi dlouho. Do jisté míry se tedy bude jednat o jeden z nejzlomovějších modelů AirPods, které kdy Apple vydal, jelikož jimi de facto započne novou éru využitelnosti. Co vše se sluchátka naučí monitorovat, potažmo jak přesně budou vypadat sice zatím není jasné, v minulosti se však hovořilo jak o monitoringu srdce (konkrétně snímání tepové frekvence), tak o funkcích pro sledování zdraví sluchu. Ohledně designu se pak nabízí přepracování si dokonce úplné odstranění nynější „nožky“, kterou by mohlo nahradit masivnější tělo sluchátek, které pojme veškerou potřebnou elektroniku. Vzhledem k tomu, jak vzdálené je zatím jejich vydání, je nicméně možné, že ani sám Apple zatím tak úplně neví, jak bude finální produkt fungovat a vypadat.