Apple chystá u Maců s M4 jednu z nejzásadnějších změn za posledních 8 let!

Přechod Maců na čipy M4 by mohl být daleko zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Dost možná u nich totiž Apple provede jednu z největších změn za posledních 8 let. Řeč je konkrétně o navýšení základní RAM paměti, která dost možná poposkočí ze současných 8 GB na 16 GB.

Že má Apple v plánu navýšit základní RAM paměť tvrdí konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého jsou v současnosti v kombinaci s čipy M4 testovány jen operační paměti o velikosti 16 GB a 32 GB. Zdá se tedy, že by nenarostla jen základní RAM paměť, ale taktéž nejvyšší paměť nakombinovatelná se základním čipem Apple Silicon. Ta je v současnosti 24 GB, avšak tuto variantu Apple podle všeho vůbec netestuje. Ohledně operační paměti základních Maců se tedy blýská na lepší časy.

Pokud se slova Gurmanových zdrojů naplní, znamenalo by to, že Apple navýší základní RAM u Maců po dlouhých 8 letech. Naposledy tak učinil v roce 2016, když navýšil u MacBooků Air RAM paměť ze 4 na 8 GB. Právě s ohledem na tuto dobu je tak docela úsměvné, že na další navýšení čekáme až do roku 2024 a to i přesto, že po něm mnozí uživatelé dlouhodobě volají, jelikož základních 8 GB RAM začíná být limitující i pro jednodušší úkony, ale příplatek za navýšení RAM není rozhodně zanedbatelný.