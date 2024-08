Na eBay se objevily dva podpisy Steva Jobse, jeden jsem málem koupil

Upřímně jeden z mých zatím nesplněných snů je mít originální podpis Steva Jobse a vzhledem k tomu, že se podpisy s opravdu dobrou certifikací pohybují v řádu milionů korun, vždy se najde zatím něco lepšího, za co utratit. Čas od času se však podívám na aukční síně nebo klidně i eBay, abych měl představu, jak se ceny pohybují a co je zrovna v nabídce. Nedávno mě na eBay zarazily hned dva podepsané předměty od jednoho prodejce. Ten prodává podepsanou 100$ bankovku a kromě toho také obrázek loga Applu s profilem Steva Jobse. Oba předměty jsou zalistované za směšně nízkou cenu 999$. Respektive směšně nízkou cenu oproti ostatním aukcím s podpisem Steva Jobse, ale dost vysokou na to, abyste o takovou částku jen tak přišli a bylo vám to jedno. Právě proto jsem se na oba předměty zaměřil trošku víc.

Když kupujete jakýkoli podepsaný předmět nebo něco, co má nějakou historickou hodnotu, je vždy potřeba, aby měl předmět takzvaný COA, tedy certifikát autentičnosti. Problém je, že společnosti, které udělují tento certifikát a můžete jim věřit, jsou 2 až 3 na světě a COA není úřední dokument. To znamená, že kdybych já nyní uvedl u nějakého podpisu Steva Jobse, že podle Romana z LsA je to pravý podpis, mohu vydat COA. Když jsem se prodejce ptal na to, že jsem nenašel žádné informace o společnosti, která COA vydala, uvedl, že je to firma z 90. let a že o ni už ais nic nenajdu. Druhý předmět je pak ještě větší záhadou. Zaprvé se obrázky, kde byl zobrazen Steve Jobs z profilu v logu Applu, začaly objevovat až po jeho smrti, ovšem je klidně možné, že nějaký takový existoval už předtím.

Ovšem COA, kterou k němu prodejce dává, obsahuje celkem zajímavý text. Tentokrát totiž nevydává certifikát žádná firma, ale rovnou člověk a to z pozice toho, že viděl, jak Steve Jobs podepisuje tento obrázek. Nevím, jakým způsobem by bylo reálně možné ověřit, zda tento člověk viděl, jak Jobs obrázek podepsal. V textu COA se doslova píše: „Promoce na Standfordu jsem se zúčastnil v roce 2005. Steve Jobs byl také přítomen jako řečník. Poté pan Jobs podepsal několik položek, které měly být vydraženy, aby se získaly peníze na charitu. Osobně jsem byl svědkem toho, jak pan Jobs podepsal tento obrázek.“ Zde tedy dostanete certifikát, ve kterém vám člověk, o kterém jste zřejmě nikdy neslyšeli a nikdy neuslyšíte, říká, že viděl, jak Steve Jobs podepsal obrázek, který si kupujete. Prodejce navíc garantuje vrácení peněz, kdyby se dokázalo, že předmět není pravý, ovšem jak to chcete dokázat je opravdu ve hvězdách. Možná jsem právě přišel o možnost, jak mít na zdi ve své pracovně podpis Steva Jobse za 999$, ale raději se o ni nechám připravit. Co si o této aukci myslíte vy?