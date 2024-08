Smart bible na zápěstí slibuje, že váš život naplní vírou

Čím dál tím víc věcí se stává smart nebo se přizpůsobují dnešní době a přesně to se stalo také s knihou všech knih. Pokud ještě nemáte svoji bibli na zápěstí, pak jste skutečně out. Pokud nemáte náramek s biblí neboli Ježíšův náramek, je to asi jedna z nejzásadnějších věcí, které vám chybí. V posledních dnech se totiž z této vychytávky stal virální hit na sociálních sítích. Jedná se o malý bílý nebo černý náramek s pouhým jedním tlačítkem po jehož stisknutí vám náramek řekne jeden z více než 300 veršů z bible.

O nabíjení se stará USB a aby toho nebylo při čtení veršů málo, tak se vám podle toho o jaký verš se jedná, tedy spíše o jaký typ verše se jedná, rozsvítí na boku barevná led dioda. Pokud byste chtěli číst verše nepřetržitě, pak vydrží náramek 1,5 hodiny, což je podle výrobce dost na to, abyste měli během celého dne přístup k svatému písmu. Cena tohoto náramku je na amazonu 29,99$ a výrobce tvrdí, že je jejich posláním integrovat duchovní obohacení do moderního životního stylu a snaží se vytvářet inovativní produkty, které rezonují se současností, ale zároveň podporují víru a osobní růst.