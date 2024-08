Microsoft Office 2021 Pro Plus Key nyní seženete pouze za 28,75 €

Komerční sdělení: Godeal24 Zpátky do školy prodej začíná, nenechte si ujít. Ještě před začátkem vyučování můžete vy i vaše rodina získat výhodné nákupy klíčového softwaru pro produktivitu společnosti Microsoft. Tak se do toho pusťte a pořiďte si překvapivě nízké ceny softwaru, jako jsou Windows a Microsoft Office. Včetně Windows 10 Pro za pouhých 8,65 € – a k tomu upgrade zdarma! Nebo můžete jít rovnou na věc a získat klíč k Windows 11 Professional za pouhých 13,55 €. A permanentní Office 2021 Pro Plus stojí pouhých 28,75 €! Microsoft Office je zlatým standardem v oblasti kancelářských aplikací. Pokud chcete verzi pro Mac, Office 2019 Home and Business pro Mac stojí jen 29,01 €! Nabídka trvá dva týdny, takže vám nezbývá mnoho času na to, abyste ušetřili.

62% sleva na Microsoft Office! Odemkněte svůj maximální potenciál s Office (Slevový kód „SGO62„)

Velké slevy na Windows OS jsou tu: (Slevový kód “ SGO50„)

Získejte vícero klíčů k Windows za parádní cenu! (Slevový kód „SGO50„)

62% sleva na balíčky MS Office (Slevový kód „ SGO62„)

Množstevní slevy jsou tu přesně pro vás!

Další užitečné nástroje v praxi:

>>>Získejte více nástrojů

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com