Když napíšete tyto čtyři znaky, váš iPhone zamrzne a restartuje se

Čas od času se objeví v systémech včetně iOS chyba, kvůli které při napsání specifických znaků ve specifickém pořadí dojde k pádu aplikace nebo případně celého systému a přesně takové čtyři znaky se nyní objevily v iOS. Bezpečnostní analytik ze společnosti Mastodon zjistil, že zadáním čtyř následujících znaků dojde k pádu iOS. Jedná se o znaky “”:: které musíte zadat do vyhledávání (Spotlight) nebo do knihovny aplikací.

Jak se následně ukázalo stačí napsat “”: a libovolný čtvrtý znak, což stejně způsobí pád iOS. Problém však nelze označit za bezpečnostní chybu, vzhledem k tomu, že si musíte pád telefonu způsobit sami a není možné, aby k chybě došlo při zobrazení těchto znaků, které vám například někdo pošle v sms. Zatím co v iOS 17 způsobí napsání těchto znaků restart zařízení po jeho zamrznutí, v iOS 18 se setkáme jen s krátkým zamrznutím, ale telefon takzvaně nespadne. Není to poprvé, co se objevila podobná chyba v rámci systému iOS a je zřejmé, že ji Apple brzo opraví, respektive již samotný iOS 18 ji částečně opravuje.