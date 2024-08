SwitchBot Bot: prst, který mačká tlačítka za vás ovládáte pomocí iPhone

Ne každá věc, kterou máme v domácnosti je chytrá nebo-li smart a určitě vás otravuje muset ráno vstát a zmáčknout tlačítko na kávovaru, uvařit si vodu na čaj nebo udělat v podstatě cokoli, u čeho jste nuceni k nesnesitelnému a nadliskému úkonu stisknutí tlačítka. Nebojte se, to vše je minulostí a tuto hrůznou činnost už nebudete muset provádět. Stačí, když investujete pouhých 30$ do SwitchBotu. Jedná se v podstatě o prst na dálkové ovládání, který ovládáte pomocí vašeho telefonu. Jednoduché zařízení se připojí pomocí standardu Matter do vaši chytré domácnosti a vy pak v aplikaci můžete jednoduše aktivovat stisknutí tlačítka.

Malá krabička je velmi jednoduchá a obsahuje v sobě servo motor, který po aktivaci provede pohyb, jenž simuluje pohyb vašeho prstu a stiskne tlačítko, u kterého je krabička umístěna. Vy se tak nemusíte obtěžovat tím, že musíte něco mačkat. Stačí zmáčknout displej telefonu. Ano, samozřejmě to takto zní směšně, ovšem využití je zde pro každého, kdo má cokoli, co není smart a chce například na dálku aktivovat klimatizaci, čističku vzduchu nebo podobné záležitosti v momentě, kdy není doma. Samozřejmě máte možnost pouze stisknout tlačítko, tedy musíte počítat s tím, že žádné nastavení ani nic podobného nemůžete s přístrojem jenž aktivujete provádět, zkrátka jej pouze zapnete a následně jej můžete vypnout. Pokud máte pro toto zařízení využití, je to rozhodně fajn vychytávka, kterou koupíte přímo na switchbot.com