S příchodem iOS 18 definitivně skončí Apple ID! Co vás čeká?

Srpen se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, a blíží se září. Pro jablíčkáře to znamená především blížící se podzimní Keynote, na které společnost Apple představí své hardwarové novinky, a po jejímž skončení také uvolní veřejné plné verze svých operačních systémů. Pokud patříte mezi ty, kteří neinstalují betaverze jablečných operačních systémů a čekají až na příchod plných verzí v září, připravte se letos na to, že po instalaci již v nastavení vašeho iPhonu nenaleznete položku Apple ID. Co to znamená a proč tomu tak bude?

Majitelé Apple zařízení jsou celou řadu let zvyklí na pojem „Apple ID“ – to se ale s příchodem letošních verzí jablečných operačních systémů mění. Společnost Apple chystá změnu názvu pro váš účet, který používáte k přístupu k jejím službám. Od podzimu tohoto roku, kdy budou vydány nové operační systémy iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia, se místo dosavadního označení „Apple ID“ začne používat nový termín „Účet Apple“. Tato změna se projeví ve všech produktech a službách společnosti Apple. „S vydáním iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia a watchOS 11 je Apple ID přejmenován na Účet Apple pro konzistentní přihlašovací zážitek napříč službami a zařízeními Apple a spoléhá na stávající přihlašovací údaje uživatele,“ uvádí v této souvislosti cupertinská společnost.

„Apple ID je účet, kterým se přihlašujete ke všem službám Apple a který všem vašim zařízením umožňuje hladce spolupracovat,“ stojí v současné chvíli na oficiální webové stránce, věnované Apple ID. Nový název může zpočátku vyvolat určité zmatky, což je u tak výrazné změny očekávané. Pokud se v systému iOS 18 nebo jiné dokumentaci od Applu objeví termín Účet Apple, jedná se v podstatě o Apple ID. Kromě změny názvu nedojde k žádným funkčním změnám vašeho účtu. Účet Apple bude i nadále sloužit k přihlášení do různých služeb společnosti Apple.

Je důležité používat správnou terminologii, protože Apple ID je klíčem k přístupu k citlivým a zabezpečeným datům. Nesprávné používání pojmů může vést k phishingovým útokům, které by mohly zneužít případnou nejasnost. Pokud jste v okruhu svých přátel a rodiny tím, kdo sleduje novinky od Applu, informujte své blízké o chystané změně.