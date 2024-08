Kde sledovat MotoGP

Letošní MotoGP můžete sledovat až do poloviny listopadu a pokud jste se ke sledování ještě nedostali, možná je to tím, že nevíte, kde je možné sledovat MotoGP zdarma. A je to velká škoda. Letošní sezóna je totiž opravdu napínavá a rozhodně se nedá říci, že by bylo o jejím vítězi již rozhodnuto, ba právě naopak. Závodů je totiž před námi ještě 9 a jezdce na prvním a druhém místě dělí pouhých pět bodů (275 vs. 270 bodů). Třetí Enea Bastianini pak se svými 214 body na vedoucí dvojici též moc neztrácí a ani legendární Marc Marquez na čtvrtém místě se svými 192 body na tom není vůbec špatně.

Co se týče nadcházejících závodů, čekají nás ještě následující:

1 . září – Velká cena Španělska (Aragon)

. – Velká cena Španělska (Aragon) 8. září – Velká cena San Marina (Misano)

– Velká cena San Marina (Misano) 22. září – Velká cena Kazachstánu (Almaty)

– Velká cena Kazachstánu (Almaty) 29. září – Velká cena Indonésie (Pertamina)

– Velká cena Indonésie (Pertamina) 6. října – Velká cena Japonska (Motegi)

– Velká cena Japonska (Motegi) 20. října – Velká cena Austrálie (Phillip Island)

– Velká cena Austrálie (Phillip Island) 27. října – Velká cena Thajska (Buriram)

– Velká cena Thajska (Buriram) 3. listopadu – Velká cena Malajsie (Sepang)

– Velká cena Malajsie (Sepang) 17. listopadu – Velká cena Španělska (Valencie)

Letošní sezóna MotoGP začala už v neděli 10. března a to konkrétně Velkou cenou Kataru. V loňské sezóně se z celkového vítězství v šampionátu radoval Ital Francesco Bagnaia, který je zatím na prvním místě i letos. Poměrně zajímavé je pak to, že na začátku sezónu vedl šampionát Španěl Jorge Martín ze stáje Prima Pramac Racing, který v loňském ročníku skončil druhý a který je druhý i nyní poté, co jej předběhl právě Bagnaia coby obhájce loňského triumfu. Jak vše dopadne se rozhodne nejpozději 17. listopadu ve španělské Valencii.