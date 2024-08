Recenze Govee TV 46-60″ SMART LED: Podsvícení RGB s ovladačem a Bluetooth, jež dodá šmrnc vaší obrazovce

Jak už název napovídá, Govee TV 46-60″ SMART LED podsvícení RGB s ovladačem je skvělým doplňkem televizoru, případně většího monitoru. Použití nepřímého osvětlení mířícího za displej s sebou nese řadu výhod. Pozitivně to pocítí především vaše oči, jež budou při sledování méně namáhány. Zároveň tak eliminujete možné nepříjemné odrazy, k nimž může docházet, přisvítíte-li si místnost stropním nebo nástěnným svítidlem. Neméně zajímavým efektem je rovněž to, že podsvícení dodá televizi prostor, díky čemuž pak působí opticky větší. Když k těmto přínosům připočítáte snadnou instalaci, vícero možností ovládání, Bluetooth konektivitu, skrze kterou probíhá komunikace s povedenou aplikací Govee Home společně s bohatou nabídkou funkcí, jeví se tento produkt slibně, přičemž jeho pořízení rozhodně nijak výrazně nezatíží rodinný rozpočet. Pojďme jej tedy blíže prozkoumat.

Obsah balení

Uvnitř útlé krabičky obdélníkového tvaru narazíte kromě samotného pásku omotaného okolo plastového kotoučku s ovládacím boxem a konektorem USB-A na sadu pěti plastových klipů vzadu s oboustrannou lepící ploškou napomáhající tvarování, dále menší dálkový ovladač s přehledně označenými funkcemi, dokumentaci a 70% izopropylalkohol k případnému očištění povrchu. Stačí tedy vaše nové LED zkrášlení obýváku odvinout, což je důležité před prvním rozsvícením provést, připojit k portu USB (třeba nabíječky telefonu) a před instalací otestovat, zda vše pracuje, jak má.

Fyzické vlastnosti

Bílý, centimetr široký LED pásek opatřený zezadu samolepící vrstvou má délku 3 m. Ta je však rozdělena na čtyři části – dvě metrové pro horní i dolní okraj obrazovky a dvě o polovinu menší připevňující se po stranách. Mezi nimi se nalézá 20cm ohebný úsek, díky čemuž je zahnutí v rozích bezproblémové. Na konci na půlmetrový kabel navazuje ovládací box se třemi tlačítky (taktéž bílý), který ke vzdálenosti přidá zhruba 6 cm, a další metr od něj se pak nachází konektor USB. Hmotnost bez dálkového ovládání i kotouče činí pouhých 90 g, takže si s ní samolepící plocha v kombinaci s přiloženými klipy s přehledem poradí.

Poměrně slušně vybavené dálkové ovládání se 14 g v ruce sotva ucítíte a zatímco při pohledu shora je panel bílý s převážně šedými tlačítky, vyjma těch nejníže označených R (červená), G (zelená), B (modrá), zbytek jeho těla je černý. Energii mu dodává knoflíková 3V baterie typu CR2025.

Postup instalace

Umístění na televizi nepředstavuje nic složitého. Důležité je, aby byl povrch čistý a suchý. Poté již nic nestojí v cestě postupnému odstranění ochranného proužku a nalepení adekvátním přítlakem napravo či vlevo v závislosti na přístupu ke zdroji napájení. Ideálním řešením je nabíječka odpovídající požadovaným specifikacím. Zahnutí v rozích a připevnění ovládacího boxu pak napomohou zmíněné klipy.

Ovládání

Jak zaznělo úvodem, výrobce nabízí hned několik způsobů, jak toto podsvícení televize ovládat. Prvním z nich je box se třemi tlačítky, z nichž to nejvýš umístěné slouží jako vypínač, prostředním si zvolíte z 9 přednastavených barev a spodním při stisknutí aktivujete mód reakcí na hudbu nebo podržením procházíte 6 úrovněmi jasu. Tím pokryjete základní operace.

O něco více toho nabízí dálkový ovladač, když ke jmenovaným funkcím přidává další, jako je přímý výběr barvy, možnost úpravy rychlosti nebo procházení módy.

Aplikace Govee Home

Největší množství parametrů máte po ruce s aplikací Govee Home. Majitelé iPhonů si ji mohou zdarma stáhnout v App Store a uživatelé telefonů či tabletů se systémem Android na Google Play. Ta po spuštění automaticky prohledá dostupná zařízení, takže párování probíhá rychle a bez potíží. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k detekci, stačí do pole Search zadat kód z krabičky – H6179 a dále postupovat podle instrukcí na displeji. Poté už se před vámi objeví rozhraní, jehož prostřednictvím dokážete například nastavit intenzitu, pracovat s širokou paletou barev a oblíbené odstíny ukládat k My colors, zobrazovat presety z knihovny scén, upravovat citlivost odezvy na zvuk nebo v sekci DIY procházet výtvory sdílené jinými uživateli, ke kterým můžete přidat své vlastní.

Základní technické údaje

Govee TV 46-60″ SMART LED podsvícení RGB s ovladačem je vybaven 90 diodami s životností 50 000 hodin. K napájení je určen 5V/2A USB zdroj s příkonem 10W, který ale není součástí balení. Svými rozměry LED pásek sedí nejlépe pro obrazovky s úhlopříčkou od 46 do 60“, přičemž dokáže zobrazit až 16 miliónů barev a svému majiteli nabídne světelný tok 150 lm na metr, celkem tedy 450 lm. Bezdrátové připojení probíhá jen přes Bluetooth, což ovšem vzhledem k běžné vzdálenosti od televize nijak nevadí.

Resumé

Některé LED pásky podobného typu n trhu lákají množstvím vychytávek, jež samozřejmě mohou přijít vhod, ale je třeba počítat s tím, že si za ně člověk také trochu připlatí. Govee TV 46-60″ SMART LED podsvícení RGB s ovladačem je oproti tomu jednoduché řešení, které si může dovolit každý, ale přesto dokáže nabídnout atraktivní funkce i dostatečnou intenzitu osvětlení. Govee Home na iPhonu funguje spolehlivě, takže případné úpravy jsou uživateli kdykoli po ruce na pár klepnutí. Osobně mne s ohledem na cenovou kategorii, do které se tento produkt řadí, příjemně překvapila úroveň jasu i opravdu pestrá škála barev, které jde v aplikaci nastavit. Ke své spokojenosti jsem vyzkoušel napájení skrze 10W Apple adaptér i USB port televize, aniž bych pocítil jakkoli znatelný rozdíl. Drtivá většina televizorů dnes disponuje alespoň jedním USB, který tedy v případě potřeby pro tento účel poslouží. Dálkové ovládání je docela šikovné, ale pokud jste zvyklí používat iPhone kupříkladu k ovládání Apple TV, pravděpodobně upřednostníte tento způsob kontroly také v případě podsvícení obrazovky.

Naopak třítlačítkový box je v podstatě zbytečný. Pokud jej umístíte k boku displeje, jako jsem to zkusil já, tak esteticky hyzdí vzhled a kdekoli jinde po něm nejspíš „šmátrat“ nebudete. Celkově se však Govee TV 46-60″ SMART LED podsvícení RGB s ovladačem povedlo, jednoduše se upevňuje a zejména s Govee Home také dobře ovládá.

Cena

Příjemnou věcí na závěr je cena. Ta se pohybuje okolo 650 Kč, takže toto citelné vylepšení zážitku ze sledování filmů a seriálů nebo hraní oblíbených her nikoho nezruinuje. Hledáte-li prostý, ale funkční způsob podsvícení obrazovky, který nebude jen „bludičkou“, jejíž svit sotva zaregistrujete, pak Govee TV 46-60″ SMART LED podsvícení RGB s ovladačem rozhodně stojí za zvážení.

