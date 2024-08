Recenze batohu Tigernu T-B9280: Skvělý parťák na výlet, do školy i do práce

V dnešní recenzi se podíváme na produkt, který přijde vhod nejen v létě při výletech, ale taktéž po zbytek roku při chození do práce, školy nebo zkrátka jen přemisťování se kamkoliv je jen potřeba. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení batoh Tigernu T-B9280 a jelikož už mi chvíli dělá společnost, je nejvyšší čas vás s ním seznámit.

Specifikace, zpracování a design

Městský batoh Tigernu T-B9280 je ideálním společníkem pro každodenní dojíždění do školy, do práce nebo na výlety. Je navržen tak, aby pojal notebook až do velikosti 15,6 palců, spolu s dalším příslušenstvím a nabízí množství praktických vychytávek. V pohodě se vám do něj tak vejde jak 13″ či 14″ MacBook Air či Pro, tak byste neměli mít problém ani s MacBookem Air 15″ a při troše šikovnosti do něj „nacpete i Pro 16“

Super je, že je vnější materiál odolný proti vodě a snadno se čistí. Díky tomu se tak nemusíte bát, že pokud v rozumné míře zmoknete, předměty uvnitř batohu se poškodí. Jasně, pokud vás chytne brutální slejvák, který vás promočí na kost, riziko promoknutí bude větší, ale při standardní přepršce můžete zůstat v klidu.

Vnitřní kapacita batohu je solidních 27 litrů, díky čemuž se vám tak do něj bez problému kromě notebooku vejde třeba i učení, svačina, mikina a řada dalších věcí. Díky pár různě velkým kapsám je navíc snadné udržet pořádek a rozdělit si věci podle potřeby, což osobně velmi kvituji. Přeci jen, je fajn vědět, kam přesně sáhnout po AirPods, kde máte papírové kapesníčky a kam schováváte klíče. Na přední straně je navíc také malá zipová přihrádka na věci, které potřebujete mít rychle po ruce. Třeba pro cestovní doklady na letišti ideální záležitost.

Co se týče pohodlí, je batoh vybaven dle mého názoru solidně ergonomickým polstrováním na zádech, díky kterému vás tak nebude tlačit ani v případě, že v něm ponesete těžší věci. Jeho popruhy jsou pevné, ale zároveň z vnitřní strany měkké, a záda batohu pak celkově vypolstrovaná, vzdušná a vyztužená paměťovou pěnou, což zajišťuje komfortní nošení bez pocení, i při delším používání.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování a design, obě věci jsou dle mého na prvotřídní úrovni. Veškeré švy batohu jsou spojeny velmi pevně a přesně, zipy působí kvalitě a gumové prvky jsou za mě také fajn. Design je pak samozřejmě otázkou vkusu každého, ale já osobně jsem s ním spokojen. Relativně minimalistický černý batoh totiž zkrátka neurazí.

Testování

Pokud jste fanoušky minimalistických batohů, tento model by vás mohl skutečně zaujmout. Jednoduchý design je promyšlený i v uspořádání vnitřních kapes. I když jich není mnoho, jsou strategicky rozmístěné, což vám umožní efektivně využít prostor a mít všechny věci pěkně uspořádané. Navíc jejich velikost dává smysl, což se často o batozích s mnoha, ale neprakticky malými kapsami říci nedá.

Jako pravidelný uživatel MacBooku oceňuji dobře polstrovanou přihrádku, která zařízení chrání a poskytuje mu bezpečí. Navíc je dostatečně prostorná, takže kromě notebooku pojme i iPad nebo jinou elektroniku. Co se týče designu, ten je samozřejmě subjektivní záležitostí, ale musím uznat, že batoh vypadá velmi dobře. Jeho unisex provedení mu navíc dodává univerzálnost – skvěle vypadá na zádech mužů i žen. Mně i mé přítelkyni padl perfektně, a to nejen vzhledem, ale i pohodlím. Díky měkké zádové části a širokým nastavitelným popruhům je nošení pohodlné i při delším používání. Pokud vás zajímá kapacita batohu, bez problémů jsem v něm kromě notebooku a tabletu přenesl mikinu, pití, jídlo, nabíječky, kabely, náhlavní sluchátka a další drobnosti. Místa je opravdu dost a pro běžné potřeby plně postačuje.

Resumé

Tigernu T-B9280 je za mě opravdu povedený kousek, který dokáže bezezbytku splnit vše, co od něj člověk může chtít. Za přívětivou cenu v porovnání s konkurenčními typově podobnými batohy toho totiž nabízí opravdu hodně, zejména pak fajn systém kapes v kombinaci se solidním objemem. Když k tomu navíc přičtu jeho pohodlnost díky fajn popruhům a příjemně polstrovaným zádům, dokážu si cestování s ním rozhodně představit.

Tigernu T-B9280 můžete zakoupit zde