Tato oblíbená fotoapalikace nyní umožňuje fotit bez jakýchkoliv softwarových úprav

Kvalita fotek ze smartphonů se za poslední roky strmě zvýšila. Není to však jen kvůli použití lepšího hardwaru, který umožňuje fotit ve vyšší kvalitě. Lví podíl na zlepšení fotek mají totiž i nástroje založené na strojovém učení a umělé inteligenci, které mnozí výrobci smartphonů integrovali do svých fotoaplikací ve snaze softwarově kvalitu vyfocených snímků zlepšit. O to zajímavější je nynější počin oblíbené fotoaplikace Halide, která jde v tomto směru zcela proti proudu – tedy částečně.

Halide v nejnovější verzi 2.15 přináší zbrusu novou možnost focení bez jakéhokoliv zpracování obrazu pro přirozenější vzhled a navýšení kvality. Tento nový proces nazývají vývojáři aplikace jako „Process Zero“ a tvrdí o něm, že používá „nulovou umělou inteligenci a žádnou výpočetní fotografii – nabízí tedy fotografům protiklad ke stále náročnějšímu a intenzivnějšímu zpracování na chytrých telefonech.“ Ve své podstatě by se mělo jednat o superrychlý proces zachycení fotky založený na RAW s jednou expozicí. Vyfocený soubor má pak velikost 12MPx a je k němu i RAW DNG pro další úpravy. Snímek se vyznačuje přirozenou zrnitostí snímače, mírnými barevnými aberacemi a je mnohem méně použitelný při slabém osvětlení. Vývojáři dokonce tvrdí, že tato vyfocení fotky vypadají spíš jako klasické staré digitální foťáky než cokoliv novodobého. Pokud vás tedy láká focení s nádechem retra, je Halide ve verzi 2.15 určitě zajímavou možností.