Nemůžete se dočkat prvních unboxingů iPhonů 16? Jeden pro vás máme už teď

Pokud už se nemůžete dočkat příchodu iPhonů 16 (Pro), následujícím videem se vám pokusíme alespoň trochu zkrátit toto čekání. Fanouškovským světem Applu totiž začínají kolovat první unboxingy těchto iPhonů a přestože jsou prakticky 100% falešné, vzhledem k tomu, že Apple již roky prakticky nemění podobu balení iPhonů jak z hlediska krabiček, tak obalových materiálů, dá se s trochou nadsázky říci, že tato videa jen s předstihem odhalují 1:1 to, co za zhruba měsíc a půl uvidíme ve velkém s pravými iPhony. Na videu níže se můžete podívat konkrétně na rozbalení modrého iPhonu 16, který bude dost možná jedním z prodejních hitů. Modrá barva totiž Applu dlouhodobě prodejně funguje opravdu dobře.

