Již za necelý měsíc ukáže Apple novou generaci iPhone 16 a iPhone 16 Pro a tak jako každý rok začne tu předchozí nabízet za nižší cenu. Většinou nabízí nová generace oproti té stávající jen menší změny a uživatelé si co do funkcí nového systému užijí všechno, co na té předchozí. Letos to však bude v případě modelu iPhone 15 jinak. Jedním z největších hitů pro letošní rok je totiž Apple Intelligence neboli AI od Applu a ta bohužel na iPhone 15 nedorazí. Musíte mít iPhone 15 Pro, iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro, žádný jiný telefon ji nepodporuje. A právě z toho důvodu se iPhone 15 stane nejrychleji zastaralý iPhone v historii, protože je to vůbec poprvé, co rok starý telefon nenabídne všechny funkce z nového iOS.

Problém je navíc v tom, že Apple AI není jedna funkce iOS, která by uměla jednu určitou věc, ale systém využívá Apple Intelligence prakticky pro vše, co umí a o to víc zamrzí, když tato funkce nebude v iPhone 15 dostupná. Samozřejmě nás jako uživatele z ČR to může nechat chladné, protože si AI od Applu v EU stejně neužijeme, ale ať už v rámci USA nebo v rámci toho, že do budoucna by AI mohlo být dostupné i u nás a v dalších zemích je to velká škoda.

Apple navíc podle všeho na jaře příští rok uvede iPhone SE 4. generace, který nabídne plnou podporu Apple AI a všechny její funkce. Právě iPhone SE by měl být se svým OLED displejem přes celou přední část telefonu a Face ID něčím, po čem mohou majitelé iPhone 15 sáhnout v případě, kdy nechtějí dražší iPhone 16. Ten by měl být navíc dostupný za cenu 499€, což je o 00€ méně než za kolik by se po uvedení iPhone 16 měl prodávat iPhone 15. Tedy pokud Apple dodrží své pravidlo, kdy starší model prodává po uvedení novějšího o 100€ levněji.

iPhone 15 se navíc může stát rychle celkem neprodejnou záležitostí a majitelé se jej budou zbavovat pod cenou. Buď si totiž člověk koupí za 499€ iPhone SE 4 s podporou Apple Intelligence a čipem A18 (podle předpokladů analytiků a leakerů) s 2letou zárukou anebo si koupí bazarový použitý iPhone 15, který bude v té době rok a půl starý a bude mít už jen 6 měsíců záruky a navíc bez podpory Apple AI a se starým čipem. iPhone 15 se tak velmi rychle stane nejen zastaralým, ale také velmi špatně prodejným telefonem.