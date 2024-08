Je pro jablíčkáře Apple Vision Pro mrtvý? Vypadá to, že ano

Když začal Apple na začátku letoška prodávat svůj první AR/VR headset Vision Pro, zejména v USA ním způsobil hotové šílenství. V technologickém světě se totiž tehdy nemluvilo prakticky o ničem jiném než právě o tomto produktu, což se odráželo na množství textů, fotek a videí, které se právě kolem Vision Pro točily. Nic však netrvá věčně a jak strmě popularita Vision Pro v prvních dnech prodejů vystřelila, stejně strmě velmi rychle i upadla. To tvrdí jednak mnozí analytici sledující prodeje headsetu, ale taktéž to lze jednoduše vyčíst z Google Trends – tedy webové stránky, přes kterou můžete zjistit, co se právě ve světě googlí.

Jak můžete sami na grafech výše vidět, vyhledávání výrazů Apple Vision Pro a Vision Pro v Googlu velmi rychle po spuštění prodejů prakticky zemřelo a nyní se tedy v žádném případě nejedná o výraz, který by byl společností jakkoliv více vyhledáván (byť Google vyloženě neuvádí počty hledání). Všimnout si lze sice mírného oživení hledání v období kolem WWDC, kdy Apple pro Vision Pro představil druhou generaci operačního systému visionOS, nicméně ani ta dle všeho headsetu nezajistila větší popularitu či celkový zájem o informace o něm.

Velmi zajímavé je i to, že v tuto chvíli se Vision Pro nejvíce vyhledává v Číně, ve které se začal prodávat teprve před měsícem a půl, zatímco v dalších zemích včetně Německa či Velké Británie, ve kterých již prodeje taktéž běží, podle vyhledávání žádný velký zájem start prodejů nezpůsobil. USA je pak vůči Vision Pro taktéž docela imunní a to i přesto, že se jedná o zemi, ve které je vzhledem k jazykovým možnostem a službám tento produkt využitelný suverénně nejvíce. Před Applem je tedy poměrně zapeklitý oříšek – musí svět co nejdříve přesvědčit, že je Vision Pro něco, o co by se skutečně měl zajímat. V opačném případě má totiž tento produkt velký problém.