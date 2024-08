iOS 18 skrývá skvělou novinku pro fanoušky chytré domácnosti

Pokud jste fanoušky chytré domácnosti a zejména pak osvětlení, zářijové vydání iOS 18 vás dozajista potěší. Apple totiž do systému skryl malé, ale o to užitečnější vylepšení pro chytrá světla využívající standard Matter. O co konkrétně se jedná?

V iOS 14 představil Apple pro chytrá HomeKit světla adaptivní nastavení osvětlení, které umožňuje světlům automaticky upravovat teplotu barev vyzařovaného světla na základě denní doby. Tato užitečná vychytávka vám tedy zajistí zjednodušeně řečeno to, že u světel, jenž jsou schopna se takto přizpůsobit, bude například ráno a večer světlo skoro až do oranžova, zatímco v pravé poledne bývá bílé, aby tak bylo pro vaše oči co možná nejpříjemnější. A s iOS 18 naučí Apple tuto vychytávku i světla využívající standard Matter. Už tedy bude jedno, zda sáhnete po produktech využívající HomeKit či Matter, jelikož v tomto směru budou z hlediska funkčnosti shodné.

Že podpora adaptivního osvětlení do Matter světel dorazí potvrdila kromě beta iOS 18 i společnost Nanoleaf zabývající se právě výrobou chytrého osvětlení. Její generální ředitel konkrétně informoval o tom, že je Nanoleaf jedním z partnerů, kteří jsou součástí zavedení Adaptive Lighting (adaptivního osvětlení) pro Matter. Dalším partnerem pak bude prakticky 100% například Philips Hue coby ikona světa chytrého osvětlení.