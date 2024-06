Chytré osvětlení v kostce: Proč jej používat a jaké druhy jsou k dispozici?

Chytré osvětlení je považováno za nejdůležitější inovaci v osvětlovací technice od vynálezu žárovky. Přidává tolik funkcí do této klíčové oblasti našich životů a posouvá koncept osvětlení domů daleko za pouhou utilitární funkci.

Chytré osvětlení však musíte sami vyzkoušet, abyste skutečně pochopili jeho výhody. Mnohým lidem se to zdá jen komplikované, pracné, drahé a ve srovnání se šroubováním „hloupé“ žárovky až příliš náročné. V tomto článku si vysvětlíme, proč a jak začít s chytrým osvětlením a jaké možnosti vlastně máte k dispozici.

Výhody chytrého osvětlení

Chytré osvětlení znamená, že vaše světla lze dálkově ovládat pomocí bezdrátového připojení a aplikace v chytrém telefonu. Můžete nastavit časovače pro vaše světla a vytvořit plány nebo rutiny pro jejich zapnutí a vypnutí v danou dobu nebo na základě konkrétních akcí. Světla můžete synchronizovat s východem a západem slunce, stmívat nebo měnit jejich barvu, ovládat skupiny světel na více okruzích současně a nechat světla automaticky zapínat a vypínat na základě pohybu a/nebo přítomnosti osob. Světla můžete také ovládat pomocí hlasových příkazů nebo pomocí programovatelných bezdrátových tlačítek a dálkových ovladačů.

Chytré žárovky versus chytré vypínače

Existují dvě kategorie chytrého osvětlení: chytré žárovky a chytré vypínače. Nemusíte si vybírat jedno na úkor druhého. Ve skutečnosti bude nejefektivnější chytré osvětlení v domácnosti pravděpodobně kombinací chytrých žárovek a chytrých vypínačů (i když není vhodné používat chytré žárovky na chytrém vypínači – o tom více dále). Problém je v tom, že jen velmi málo společností nabízí obojí. Abyste tedy nemuseli otevírat tři různé aplikace pro ovládání světel, budete chtít využít platformu chytré domácnosti, jako je Google Home nebo Apple HomeKit.

Dobrou zprávou je, že díky novému standardu chytré domácnosti Matter, který slibuje kompatibilitu mezi platformami, se nemusíte starat o to, s jakou platformou chytré domácnosti světlo funguje nebo jakou technologii pro komunikaci používá (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jinou). Pokud je žárovka nebo vypínač certifikován dle Matter, bude fungovat s jakoukoli platformou kompatibilní s Matter a bude spolupracovat s jakýmkoli jiným zařízením Matter.

Kdy a proč zvolit chytré žárovky

Nejoblíbenějším typem chytrého osvětlení jsou chytré LED žárovky, a to především proto, že se snadno instalují a nastavují. I když dříve bývaly velmi drahé, ceny klesly a chytrou LED žárovku pořídíte za cenu v nižších řádech stokorun. I když je to stále více, než kolik stojí obyčjená stmívatelná LED, je to mnohem dostupnější než před několika lety. Většina chytrých žárovek (ale ne všechny) je stmívatelná a existují tři typy: bílé, plnospcyklové a s nastavitelnou bílou teplotou (kde si můžete upravit barevnou teplotu od studené po teplou, což je princip fungování cirkadiálního rytmického osvětlení).

Řešení problému s vypínačem světla

Bohužel chytré žárovky mají ve všech světelných aplikacích jednu zásadní vadu: vypínač světla. Jakmile vypnete fyzický vypínač, chytrá žárovka ztratí napájení a bez napájení nemůžete ji ovládat. I když je instalace chytré žárovky jednoduchá (opravdu se jen zašroubuje jako běžná žárovka), po instalaci se vaše stávající vypínače světel stanou nepoužitelnými. Existuje několik řešení, která jdou nad rámec ošklivého triku s páskou přes vypínač světla. Můžete se pokusit povzbudit ostatní členy domácnosti k tomu, aby používali pouze hlasové ovládání. To je ale pomalejší než stisknutí vypínače a setká se s odporem. Pomocí aplikace pro chytré telefony nebo platformy chytré domácnosti můžete nastavit rutiny a automatizace pro zapínání a vypínání světel v určitých denních dobách nebo pomocí chytrých pohybových senzorů (často je nutné dokoupit samostatný hardware, ale většina výrobců prodává kompatibilní senzory). Pro tyto účely je ideální nativní Domácnost od Applu, případně dedikované aplikace od daných výrobců. Pohybové senzory se obecně nejlépe hodí do chodeb, koupelen a prádelen.

Nejjednodušším řešením problému s vypínačem světla je pořídit si bezdrátové dálkové ovladače pro chytré žárovky. Pokud je namontujete na stěnu, stanou se z nich bezdrátové vypínače světla. Výhodou je, že je můžete instalovat sami bez nutnosti zasahovat do elektroinstalace. Možná ale budete muset zakrýt staré vypínače, což může znamenat práci s dráty. Další nevýhodou je, že většina dálkových ovladačů je napájena baterií a jednoho dne se baterie vybije a budete ji muset vyměnit. Existují chytrá řešení, která se napájejí kineticky pokaždé, když je stisknete, ale ty jsou drahé jako mnoho drátových chytrých vypínačů a ne vždy reagují na první stisknutí.

Jak začít s chytrým osvětlením – shrnutí

Vyberte si platformu chytré domácnosti: Rozhodněte se, kterou platformu chytré domácnosti budete používat (např. Google Home, Apple HomeKit). To vám pomůže zúžit výběr kompatibilních zařízení.

Rozhodněte se, kterou platformu chytré domácnosti budete používat (např. Google Home, Apple HomeKit). To vám pomůže zúžit výběr kompatibilních zařízení. Vyberte si protokol: Vyberte si protokol, který budou vaše zařízení používat pro komunikaci mezi sebou (např. Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth).

Vyberte si protokol, který budou vaše zařízení používat pro komunikaci mezi sebou (např. Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth). Rozhodněte se o typu osvětlení: Rozhodněte se, zda chcete chytré žárovky, chytré vypínače , nebo kombinaci obojího.

Rozhodněte se, zda chcete , nebo kombinaci obojího. Vyberte si značky a produkty: Na základě vašich výše uvedených rozhodnutí si vyberte značky a produkty chytrého osvětlení, které chcete použít.

Na základě vašich výše uvedených rozhodnutí si vyberte značky a produkty chytrého osvětlení, které chcete použít. Nainstalujte a nastavte: Nainstalujte svá chytrá zařízení a nastavte je podle pokynů výrobce.

Několik tipů pro začátek

Začněte s málem: Nemusíte hned kupovat chytré osvětlení pro celý dům. Začněte s několika žárovkami nebo vypínači v jedné místnosti a poté vše postupně rozšiřujte.

Nemusíte hned kupovat chytré osvětlení pro celý dům. Začněte s několika žárovkami nebo vypínači v jedné místnosti a poté vše postupně rozšiřujte. Vyberte si kompatibilní zařízení: Ujistěte se, že všechna vaše chytrá zařízení jsou kompatibilní s platformou chytré domácnosti, kterou jste si vybrali.

Ujistěte se, že všechna vaše chytrá zařízení jsou kompatibilní s platformou chytré domácnosti, kterou jste si vybrali. Přečtěte si recenze: Před nákupem si přečtěte recenze chytrých zařízení, která uvažujete o koupi.

Před nákupem si přečtěte recenze chytrých zařízení, která uvažujete o koupi. Zvažte svůj rozpočet: Chytré osvětlení se může pohybovat v ceně od několika stokorun do několika tisíc korun. Stanovte si rozpočet a poté si vyberte zařízení, která se do něj vejdou.

Chytré osvětlení se může pohybovat v ceně od několika stokorun do několika tisíc korun. Stanovte si rozpočet a poté si vyberte zařízení, která se do něj vejdou. Buďte trpěliví: Nastavení chytrého osvětlení může chvíli trvat. Buďte trpěliví a pečlivě dodržujte pokyny výrobce.

Chytré osvětlení může být skvělým doplňkem vašeho domova. Nabízí pohodlí, pohodlí a bezpečnost. Dodržováním výše uvedených tipů můžete snadno začít a užívat si výhody chytrého osvětlení.

