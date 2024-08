Netradiční testování pokračuje: Apple vydal 2. bety iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS 15.1

Na dnešní večer si Apple nepřipravil jen vydání 6. vývojářských bet iOS 18.0, iPadOS 18.0 a dalších OS představených na červnové vývojářské konferenci WWDC, ale taktéž vypuštění 2. bet poměrně překvapivě takto časně zveřejněných iOS 18.1. iPadOS 18.1 a macOS 15.1. V rámci těchto verzí systémů zpřístupnil Apple konkrétně vývojářům, respektive uživatelům testujícím tyto bety, svůj AI systém Apple Intelligence, který je však bohužel zatím dostupný oficiálně jen v USA. Do Evropy i dalších částí světa by si ale mělo nové AI Applu prošlapat cestu snad co nevidět – tedy alespoň podle slov Applu, který se má o uvolnění Apple Intelligence v Evropské unii, Číně a dalších koutech světa intenzivně snažit. Snad se tak tedy i skutečně stane.