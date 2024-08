Mark Zuckerberg dal Bloomberku velmi zajímavý rozhovor o AI, ale i svém soukromí

Redaktorka Bloombergu zavítala za Markem Zuckenbergem na Lake Tahoe, kde žije se svou rodinou a měla možnost jej vyzpovídat. Řeč byla samozřejmě převážně o AI, do kterého Meta nalila miliardy dolarů a jak se zdá, zatím bez toho, aniž by umělá inteligence dokázala generovat jakékoli zajímavé přijmy. Mark odpověděl na to, kdy se to zlomí a AI začne konečně vydělávat, a to nejen jemu a Metě, ale i všem ostatním. Diskutovali o tom, jak bude AI vytvářet budoucnost společnosti, technologií a podnikání. V pozdější části rozhovoru vyrazili vyzkoušet wakeboard a tam se k nim přidala i Markova manželka Priscilla Chan, která prozradila pár vtipných věcí z Markova soukromí. Pokud vás podobné rozhovory zajímají, tento rozhodně stojí za to.