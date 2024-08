iPhone SE 4. generace dorazí na jaře, nabídne OLED displej a mnoho dalšího

Apple se chystá představit na jaře příštího roku čtvrtou generaci iPhone SE. Ta by měla nabídnout OLED displej a podporu Apple Intelligence jako hlavní argumenty pro jeho koupi. iPhone SE 4 by měl nabídnout také další vylepšení s tím, že hlavní změnou z hlediska designu bude displej přes celou přední část telefonu a s tím související Face ID. Šasi by mělo mít design velmi podobný designu iPhone 14 a nebude chybět samozřejmě ani výkonnostní vylepšení související s plnou podporou Apple AI. Spekuluje se však nad tím, že zatím co iPhone 15 Pro a nadcházející modely nabídnou Apple AI zpočátku zcela zdarma a až po letech za něj bude Apple účtovat poplatky, v případě levného iPhone SE by se mohlo za Apple AI platit hned.

Vylepšení se dočká samozřejmě také kamera a to jak přední, tak především zadní a s velkou pravděpodobností se setkáme s dvojicí kamer, díky kterým bude možné natáčet videa pro Vision Pro. Mezi další vylepšení má patřit příchod USB-C portu, což je však věc, kteoru Apple musí nabídnout chtě nechtě kvůli pravidlům EU.