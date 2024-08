Apple v příštích 12 měsících nabídne M4 ve všech svých počítačích

Apple chce během příštích 1ě měsíců aktualizovat všechny počítače Mac na procesor M4. Bude to poprvé v historii, kdy nabídne Apple všechny počítače se stejnou generací čipů M současně a zdá se to celkem logické. Pokud si vzpomenete, pak si jistě vybavíte, že dříve Apple nabízel bok po boku počítače jako eMac G4 a iBook G4 a také PowerMac G4 a PowerBook G4 a uživatelé tak jasně věděli, že zatím co eMac a iBook jsou nižší řady a jsou určené pro studenty a nabízí v podstatě to stjené jen ve verzi desktopové a přenosné, u PowerBooku a PowerMacu zase každý věděl, že se jedná o profesionální přenosný a profesionální stolní počítač.

Nyní o 25 let později si tak každý vybere počítač podle toho, zda se má jednat o desktop nebo přenosný stroj a podle toho jaké rozšíření, velikost displeje a další preference potřebuje. Apple podle Marka Gurmana aktualizuje již letos MacBook Pro, Mac mini a iMac na profesor M4. Mac mini zažije první vyrazný redesign od roku 2010 s tím, že by se měl stát nejmenším počítačem, který kdy Apple nabízel a jeho velikost se má přiblížit Apple TV. Oproti tomu počítače Mac Pro, Mac Studio a MacBook Air se dočkají aktualizace na M4 v první polovině příštího roku a to nejspíš na jaře, tedy ještě před WWDC.

Stejně jako u iPadu Pro přeskočí počítače Mac Pro a Mac studio z čipů M2 rovnou na M4 a modely s M3 tak vůbec nevzniknou. M4 je postaven na 3nm procesu výroby a díky technologiím od TSMC májí vynikající výkon při nízké energetické náročnosti. M4 Obsahují také vylepšený Neural Engine, který podporuje práci AI a jak sám Apple říká, zvládne vykonat 38 miliard operací za vteřinu. Apple počítače sjednotí na procesor M4, ovšem nadále bude u některých nabízet varianty M4 Ultra nebo M4 Max, zatím co například MacBook Air tyto varianty nenabídne.

Jediným v řadě, který dostane procesor M4 s kódovým označením Hidra bude Mac Pro. Hidra je označení pro nejvýkonnější variantu čipu M4, která bude komerčně nabízena zřejmě pod názvem Extreme. Tento procesor bude tím nejlepším co Apple dokáže v současné době nabídnout a bude jím disponovat pouze Mac Pro, aby se skutečně odlišil od ostatních modelů, protože v případě řady M2 v podstatě lidé neměli důvod kupovat drahý Mac Pro a raději sáhli po téměř stejně výkonném Mac Studio.