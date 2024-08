Recenze RØDE Phone Cage chytře řešená filmařská klec pro mobilní natáčení s MagSafe

Snažíte-li se směřovat ke zlepšení při tvorbě multimediálního obsahu smartphonem, nejspíš jste zvažovali pořízení nějakého stabilizačního prostředku, který ideálně dovoluje doplnit setup třeba o kvalitnější mikrofon, LED osvětlení nebo externí úložiště záznamu. Jako šikovné řešení se v takovém případě nabízí RØDE Phone Cage, tedy filmařská klec, jež poskytuje široké možnosti rozšíření skrze pětici kamerových botiček a chytře umístěné 1/4″ i 3/8″ závity využívajíc k připevnění telefonu standardu MagSafe. Pevná kovová konstrukce počítá i s vedením kabelů, přičemž pro tyto potřeby zde slouží výřezy ve všech čtyřech rozích.

Značka RØDE si jak kvalitou zpracování, tak promyšleným designem u zákazníků vysloužila velmi dobrou pověst. A dostála jí i s RØDE Phone Cage. Ta působí již při prvním kontaktu odolně a magnet má dostatečnou sílu na to, aby se tvůrce mohl bez obav pustit do odvážnějších manévrů, zatímco mu tento způsob uchycení dovoluje být maximálně flexibilní a měnit orientaci v řádu vteřin. Pojďme trochu blíže prozkoumat vlastnosti a využití tohoto stabilizátoru.

Obsah balení

Pokud se stane RØDE Phone Cage vaší volbou, obdržíte produkt v typicky bílé krabičce s efektním potiskem nikterak velkých rozměrů. Otevřete ji odstraněním přelepky na pravé straně. Uvnitř narazíte na černý papírový obal, do něhož výrobce umístil samotnou klec a malý box s magnetickým diskem pogumovaným z kontaktní strany i připevňovacím šroubem. Jelikož je zde vyjma proužku fólie po obvodu magnetu vše z papíru, můžete s klidem na srdci balení zrecyklovat, k čemuž také nabádá nápis: Please recycle me.

Montáž

Sestavit komplet zvládne opravdu každý. Spočívá to jen ve přišroubování disku ke kleci přes závit nacházející se uprostřed. Chcete-li RØDE Phone Cage dovybavit třeba mikrofonem, stačí jej s ohledem na orientaci záznamu, případně další nároky na příslušenství zasunout do kterékoli z kamerových botiček a máte hotovo. Zbývá přicvaknout telefon a vydat se na lov záběrů.

Fyzické vlastnosti

RØDE Phone Cage je vyrobena z lehkého, ale zároveň odolného hliníku, přičemž k pevnosti přispívá kromě materiálu také její konstrukční řešení. Černá eloxovaná povrchová úprava dobře zapadne mezi vaši stávající výbavu a zajistí dlouhou životnost. Klec má na šířku 24,5 cm, na výšku 12,6 a do hloubky zabere včetně hlavičky šroubu v nejširším místě 3,5 cm. Do těla u okrajů zaobleného rámu je zakomponováno 5 kamerových botiček, z toho dvě nahoře, dvě dole a jedna nalevo. Zároveň zde najdete sadu závitů, kterých věru není málo, takže pokud jde o variabilitu, problém mít určitě nebudete.

Konkrétně vám bude k dispozici:

14 standardních 1/4″ závitů – pět na každé z delších stran a po dvou na těch kratších

17 speciálních ARRI 1/4″ závitů – po pěti v horní i dolní části a po dvou, respektive třech vlevo a vpravo, plus dva integrované do středového dílu

2 větší 3/8″ závity – jeden nahoře a jeden vespod

K zachování estetického vzhledu při vedení kabeláže se skvěle hodí zmíněné drážky u všech čtyřech okrajů, s nimiž vše snadno uspořádáte. Také je na místě říci, že všechny prvky mají krásně zabroušené hrany, takže člověka při natáčení nikde nic netlačí, na čemž se podílí také velmi nízká hmotnost pouhých 285 gramů.

Osobní zkušenosti a hodnocení

S RØDE Phone Cage jsem kromě testování v domácích podmínkách vyrazil také do městského prostředí, abych vyzkoušel, jak se mi bude s klecí pracovat. Zkušenost to byla pozitivní, neboť se dobře drží a magnet je spolehlivý i při natáčení akčnějších sekvencí. Přehození přídavného mikrofonu při změně na portrétní mód mi trvalo pár sekund, zatímco do drážek pro vedení jsem hladce umístil kabel USB-C na Lightning od RØDE VideoMic GO II.

Díky dostatečnému množství otvorů probíhá montáž na stativ či rameno stolního držáku opravdu svižně, přičemž totéž platí v podstatě pro jakékoli kompatibilní příslušenství. Jste-li majiteli iPhonu 12 nebo některého z pozdějších modelů, můžete se spolehnout, že telefon bude držet jako přibitý, ovšem velmi dobrou práci odvede rovněž jakékoli MagSafe pouzdro.

Jednoznačnou předností je zde lehkost, kdy ani delší souvislé natáčení nezpůsobí, že vám budou „padat ruce“. Magnetické uchycení představuje velkou výhodu, pokud jde o rychlost, s jakou jste schopni dostat telefon do požadované pozice, na druhou stranu, jste jím do určité míry prostorově limitováni. To se může projevit například v kombinaci s některými filtry, případně koncovkami kabelů, což ovšem snadno řeší lomený konektor. Ve většině případů však sáňky a dostatek závitů pokryjí všechny potřeby, které by tvůrce mohl mít. Na závěr nemohu opomenout kvalitu zpracování, která je na vysoké úrovni, což jsem pocítil ihned, jakmile jsem klec poprvé uchopil.

Cena

RØDE Phone Cage aktuálně pořídíte u prodejce DISK Multimedia za 3 290 Kč. Získáte s ním skvělý nástroj k povýšení své tvorby směrem k jednoznačně kvalitnějším výstupům. Jestliže doposud točíte z ruky, s touto filmařskou klecí budou vaše záběry výrazně stabilnější a výsledný materiál bude působit mnohem profesionálnějším dojmem.

