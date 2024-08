5 zajímavých iOS aplikací, které stojí za pozornost: Novinky ze světa, hudební přehrávač a opravdu minimalistická předpověď počasí

Chcete být informováni o tom nejdůležitějším, aniž byste pročítali stovky článků? Aplikace Quill News Digest je tu pro vás. Denně prochází tisíce článků a vybírá to nejpodstatnější, abyste měli přehled o světě během několika minut. Ať už vás zajímají světové události, kultura, sport nebo byznys, Quill News Digest vám přinese to nejzajímavější. Aplikace se zaměřuje na nejčtenější a nejdiskutovanější zprávy, takže máte jistotu, že nezmeškáte nic důležitého.

Demus je bezplatná hudební aplikace, která vám umožňuje snadno a rychle streamovat vaše oblíbené písničky, hudební videa, playlisty, alba a interprety. Stačí si oblíbené skladby uložit do záložek a můžete je kdykoliv přehrát. Aplikace nabízí přehledné třídění skladeb podle alba a interpreta, tvorbu vlastních playlistů a synchronizaci knihovny napříč všemi vašimi zařízeními. Navíc si můžete prohlížet texty písní, informace o interpretech a na konci roku zjistit svou poslechovou statistiku. Demus podporuje také streamování obsahu na libovolné zařízení s AirPlay a ovládání přehrávání přes autorádio. Vše bez nutnosti vytvářet účet nebo platit předplatné. Stačí otevřít aplikaci a během tří sekund můžete začít poslouchat.

Lazy Weather

Aplikace Lazy Weather je navržena pro ty, kteří chtějí mít přehled o počasí co nejrychleji a nejjednodušeji. Místo toho, aby vám předhazovala spoustu detailních údajů, které možná ani nepotřebujete, Lazy Weather se zaměřuje na to hlavní: jak se teplota změnila oproti včerejšku. Díky tomu se můžete snadno rozhodnout, co si obléct, aniž byste museli procházet složitými grafy a předpověďmi. Jednoduše, rychle a bez zbytečných informací – přesně taková je aplikace Lazy Weather.

Fotogalerie #3 Lazy Weather 4 Lazy Weather 3 Lazy Weather 2 Lazy Weather 1 Vstoupit do galerie

Aplikaci Lazy Weather stáhnete zde.