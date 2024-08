Recenze Bird Buddy solar roof: udělejte svou smart budku skutečně dokonalou!

Před pár měsíci jsme se podívali na recenzi Bird Buddy, což je pro mě osobně stále jedna z nejoblíbenějších technologických vychytávek, které jsem si za poslední dobu pořídil. Protože se recenze poměrně dost četla, rozhodli se dámy a pánové z Bird Buddy, že naši budku o něco vylepší a poslali nám solární střechu, díky které již nebudeme muset budky buď vůbec nebo jen velmi málo nabíjet. Pojďme se podívat na to, jak si můžete svoji Bird Buddy vylepšit. Kromě samotné střechy dorazil také takzvaný nutrition set, aby vaši opeřeným kamarádům na zahradě skutečně nic nechybělo. Pojďme se podívat, jak solární střecha funguje a co díky ní ve skutečnosti získáme.

To, co je velké plus všeho, co Bird Buddy nabízí je skvělá promyšlenost a kompatibilita. Jakmile si pořídíte solární střechu, jediné, co musíte udělat je ideálně mít prázdné krmítko a otevřít přihrádku pro dávkování krmiva. Zde je malá krytka, kterou stačí vyndat. Poté již jen provlečete kabel, který je přesně tak dlouhý, aby nikde nezavazel a připojíte jej k samotné kameře uvnitř budky. Střechu pak nacvaknete na původní střechu a vše drží a vypadá, jako by to tak bylo už původně.

Výrobce na svém webu tvrdí, že díky solární střeše stačí tři dny, během kterých bude svítit sluníčko stačí na to, aby se budka plně nabila z 0 % na 100% kapacity baterie. Vzhledem k tomu, že můj kamarád budku má i se solární střechou již pár let a používá ji zejména v zimě a téměř nemusí nabíjet, nemám důvod tomu nevěřit. Realita je taková, že extrémně záleží na tom, kde máte budku umístěnou a před pořízením solární střechy si opravdu dobře rozmyslete, zda na vaši budku svítí slunce nebo ne. Vím, že se to může zdát jako zbytečnost co nyní napíšu, ovšem řada lidí má budku na stromě nebo někde na zdi pod střechou a ani nepřemýšlí nad tím, jak vlastně takto malý solární panel funguje. Realita je totiž mnohem lepší, než píše výrobce a opravdu vám za jediný den dokáže solární střecha na 100 % nabít budku. Problém je v tom, že se to týká pouze dne, kdy vám bude na budku opravdu nějakých 12 hodin svítit přímé slunce.

Jakmile máte budku někde v polostínu pak vám sice může ukazovat, že dochází k nabíjení, ovšem nabíjení je tak slabé, že se budka stejně vybíjí. Je tedy potřeba pčoítat s tím, že abyste nemuseli budku už nikdy nabíjet pomocí nabíječky, musíte ji mít umístěnou na přímém slunečním světle, jinak máte zkrátka smůlu. Pokud však máte vhodné místo, pak je dobíjení extrémně rychlé a v podstatě v létě neuvidíte, že by se baterie pohybovala pod 90% kapacity, protože to, co se vybije brzo ráno v noci nebo pozdě večer se okamžitě doplní, jakmile se objeví první paprsky světla. Střecha zkrátka buď nabíjí opravdu perfektně a rychle anebo v podstatě vůbec, pokud je někde v polostínu. Pokud máte dobré umístění, můžete zapomenout na to, že budete budku ještě někdy nabíjet, snad jen v zimních měsících kdy je stále pod mrakem hrozí, že jendou za pár týdnů sáhnete po nabíječce, ale přes léto nikdy.

3-in-1 nutrition set

Další vychytávka, kterou jsme dostal na vylepšení své budky je takzvaný nutriční set, který se skládá ze tří věcí, kterými můžete vybavit svoji budku. Důležité si je uvědomit, že to je 3 v 1, tedy vždy máte možnost zvolit jen jednu ze tří věcí a není možné použít dvě nebo tři najednou. Budka Bird Buddy má na přistávací plošince pro ptáčky dvojici závitů, z nichž jeden jsem osadil košíkem na lojové koule, který jsem dostal k budce a druhý nyní nutričním kitem.

V rámci toho dostanete misku se závitem, do které máte možnost buď přímo něco vložit, případně napatlat nějaký džem nebo něco podobného a nebo k ní připevnit vidličku, na kterou připevníte například pomeranč nebo něco, co ptáčci ve vaší oblasti jedí. Třetí možností, kterou používám já je pítko, které se hlavně v létě hodí a jelikož máme bazén se slanou vodou, nemají se u nás ptáci kde napít, a tak jim pítko přišlo vhod a už do něj chodí. Na to, jak pak vypadá plně osazená budka při focení ptáčků se můžete podívat na fotografiích níže.

Solární střecha se prodává za 89$, ale poměrně dost často je v akci, kdy je možné ji získat za cenu okolo 60$. Nutniční set pak oficiálně stojí 39$, ale často jej seženete za 29$. Záleží jen na vás, zda vám ta tuto cenu vylepšení vaší budky stojí nebo ne, ovšem zejména solární střecha rozhodně přijde vhod, protože pokud například používáte prémiové předplatné Bird Buddy a máte hodně navštěvovanou budku, pak musíte dobíjet zhruba každý týden, což jak jsme si řekli v recenzi se solární střechou zcela eliminujete.