Recenze Bird Buddy: První smart krmítko ptáků si zamilujete!

Co tak povznést krmení ptáčků na zcela novou úroveň a začít je při tom, když navštíví vaše krmítko, fotit a natáčet? Přesně od toho je tu Bird Buddy, chytré krmítko, které má integrovanou kameru s pohybovým senzorem, která fotí a natáčí jeho návštěvníky. Sám jej používám zhruba měsíc a musím říct, že je to jedna z nejzajímavějších vychytávek, které jsem si kdy pořídil. Pojďme se podívat na to, co Bird Buddy umí a jak vlastně funguje první chytré krmítko na světě.

Instalace samotného krmítka je velmi snadná a v podstatě stačí stáhnout zdarma dostupnou aplikaci Bird Buddy a v ní postupovat podle pokynů. Budka se připojí k vaší domácí Wi-Fi síti a je potřeba myslet na to, že tam, kde chcete mít budku umístěnou, je potřeba mít Wi-Fi. Stačí i poměrně slabý signál Wi-Fi s tím, že se obrázky a videa budou posílat déle. Samozřejmě v případě velmi pomalého připojení vám nemusí zcela ideálně fungovat například přímý přenos, ale jak říkám, budka funguje i v případě, kdy máte na zahradě nebo terase slabší připojení k Wi-Fi

Co se mi líbí je, že v rámci balení dostanete například odměrku na dávkování potravy, se kterou je snadné krmítko naplnit. Stejně tak dostanete sadu nálepek na vyzdobení budky, což bude jistě bavit děti, a také nechybí instalační modul na stěnu a plastová klícka na uchycení koulí pro krmení. Samozřejmostí je pak také USB-C kabel a veškeré informace, které potřebujete ke zprovoznění krmítka.

Krmítko se skládá ze dvou částí. Konkrétně bílého modulu, ve kterém je veškerá elektronika a je k budce připevněn pomocí magnetu, a pak modrého těla budky jako takové. Modul můžete jednoduše vytáhnout a nabít, aniž byste museli sundávat celou budku. Zároveň můžete čas od času vzít budku, vyndat elektronický modul a pořádně ji umýt pod vodou. Připevnění magnetem je praktická záležitost a budka tím, že má střechu a přesně zpracované tělo, do kterého dáváte modul s kamerou, přežije bez problému déšť, sníh či naopak ostré letní slunce.

Jakmile budku připojíte k aplikaci a umístíte naplněnou semínky a zrníčky na ideální místo ve vaší zahradě, stačí čekat na prvního opeřence, který ji navštíví. To většinou trvá pár dní, ale jakmile doletí první, rychle se rozkřikne v okolí, že servírujete něco dobrého a ptáčci se jen a jen pohrnou. Budka detekuje skutečně spolehlivě každého návštěvníka s tím, že si ještě můžete nastavit, jak moc je citlivý senzor a kolik fotek a videí má budka posílat, protože tím ovlivníte výdrž baterie. Ta je při maximálním režimu s využitím přenosu 1080p videí zhruba 7 dní. Nabíjení pak trvá cca dvě hodiny a jak jsem již zmínil, stačí vyndat modul s kamerou a zapojit jej na USB-C nabíječku.

Aplikace Bird Buddy vám posílá notifikace s každým novým opeřencem, který se objeví ve vašem krmítku a vy tak můžete okamžitě vidět, kdo se zrovna krmí. Musím říct, že zhruba 80 % fotografií je opravdu povedených, jsou ostré a vypadají zkrátka super. U 20 % je pak problém většinou v tom, že je ptáček příliš blízko kamery a je tak rozmazaný, protože jej kamera nedokáže zaostřit na danou vzdálenost. Kromě série fotografií vám přijde do telefonu také video. To má někdy pár desítek vteřin, jindy i přes minutu a ukazuje vám celou dobu návštěvy vašeho krmítka daným ptákem. Kamera má také mikrofon a je vtipné poslouchat, jaké zvuky vydávají ptáčci při krmení.

Aplikace pak automaticky detekuje, o jakého ptáčka se jedná a zařadí jej do kolekce návštěv jednotlivých druhů. Máte také možnost si o něm okamžitě přečíst informace podobné těm, které vidíte v zoo u jednotlivých expozic. Aplikace vám také umožňuje pozvat přátele, aby jim chodily informace o vašich návštěvnících a oni tak měli možnost sledovat vaši budku. Taktéž můžete sdílet záběry veřejně pro ostatní uživatele Bird Buddy a nebo se naopak vy můžete připojit ke kamarádovi, který má taktéž budku a můžete se dívat na návštěvníky jeho zahrady.

Chápu, že když vám nyní prozradím cenu, asi se většina lidí zasměje a řekne si, že je cena mimo realitu, ovšem v dnešní době je drahé zkrátka všechno. Když navíc počkáte na Black Friday nebo podobné akce, cena se pohybuje o něco níže nebo vám k budce samotné výrobce přibalí řadu příslušenství, které je jinak placené. Cena budky Bird Buddy je 239€, tedy zhruba 6 tisíc korun a to za verzi, kterou vidíte v recenzi. Pokud si ji rovnou koupíte i se solární střechou, pak zaplatíte 299€, tedy zhruba 7500Kč. Chápu, že cena je poměrně vysoká, na druhou stranu, pokud vás baví pozorování přírody, máte rádi ptáčky a chcete je sledovat při krmení, je to jednoduchý a funkční způsob, jak mít přehled nad tím, kdo léta do vašeho krmítka.