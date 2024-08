Raycue: stylový hub, který připomíná klasický Macintosh

Pokud místo minimalismu dáváte přednost retro designu, pak je následující hub možná tím, co by vás mohlo zaujmout. Raycue totiž kombinuje design klasického 128k Macintoshe s hubem, který rozšíří počet portů vašeho Macu nebo PC na úctyhodný počet. Hub samotný navíc kromě rozšíření portů a čtečky na SD a TF karty nabízí také reproduktor a dipslay, na kterém můžete zobrazovat různé spořiče displeje, fotografie a mnoho dalšího. Můžete tak vytvořit skutečně retro vzhled, stejně jako byste měli na stole skutečný Macintosh z osmdesátých let.

Co se portů týká, najdete zde několik USB A a USB C portů, 3,5mm jack konektor, ethernetový port a trojici HDMI portů. Pokud by vám to bylo málo, můžete si koupit také přenosný USB-C hub, který přináší dalších 7 různých rozšíření, a navíc vypadá jako klávesnice k vašemu klasickému Hubu v podobě Macintoshe. Pro milovníky různých retro blbůstek se může jednat o zajímavou možnost, jak získat nějaké ty porty navíc, tedy pokud je v dnešní době ještě vůbec máte, jak využít. Jedinou nevýhodou zůstává cena, protože tak, jak vidíte set na obrázcích vás vyjde na zhruba 213€, což rozhodně není malá částka, ovšem za design se v tomto případě skutečně platí. Raycue si můžete zakoupit přímo zde.