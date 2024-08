Apple Watch přivolaly pomoc po vážné dopravní nehodě v ČR

Na Svitavsku se včera stala vážná dopravní nehoda. Po nehodě tří aut zůstali zranění, kdy dva z nich na tom byli tak vážně, že je museli záchranáři vyprostit speciálním zařízením a přepravit do nemocnice vrtulníky. Jejich stav je vážný. V podobných případech hrají roli minuty a zrovna v tomto se o brzké zavolání záchranných složek postaraly Apple Watch jednoho z pasažérů. O tom, že se jednalo o opravdu vážnou nehodu se můžete přesvědčit na fotografiích přímo od Policie ČR v následující galerii.

Detekce autonehody se objevila u Apple Watch Series 8, které, stejně jako u iPhonů 14 a vyšších, odhalí autonehodu a pokud upozornění neodkliknete, zavolají pomoc. Zde šlo o skutečně závažnou dopravní nehodu, kdy se srazilo nákladní auto, dodávka a osobní vozidlo. Při střetu uniklo také zhruba 300 litrů nafty, kterou zlikvidovali hasiči. Mluvčí záchranných složek zmínila, že o nehodě se dozvěděly z jediného zdroje, a to z hodinek řidičky osobního automobilu. Ačkoli neznáme detaily nehody, je možné, že nebýt Apple Watch, mohly být následky horší. Všem zraněným přejeme brzké uzdravení a doufejme, že podobnou funkcionalitu Apple Watch a novějších iPhonů nebudeme muset nikdy použít. Není to prvně, co tato funkce na našem území přivolávala pomoc k dopravní nehodě. Něco podobného, byť s menšími následky, se stalo před necelými dvěma lety v Praze, kdy se o přivolání pomoci postaral iPhone 14.