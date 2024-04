Detekce nehody z iPhonu pomohla najít oběti tragické nehody

Ekosystém společnosti Apple nabízí celou řadu produktů, funkcí a služeb, které mohou nejen v případě nouze skvěle pomoci jak samotným uživatelům, tak i záchranným a bezpečnostním složkám. Na stránkách našeho magazínu jsme vás již mnohokrát informovali o tom, jak se v nejrůznějších situacích osvědčily například AirTagy, zdravotní funkce Apple Watch nebo třeba funkce detekce nehody. Právě posledně jmenovaná funkce sehrála významnou roli v nedávném případu na Novém Zélandě.

Úřady na Novém Zélandu oznámily, že funkce Detekce nehody na iPhonu zásadně pomohla lokalizovat místo, kde došlo k tragické nehodě terénního vozu, při níž zahynuly dvě mladé ženy. Dne 8. dubna letošního roku v jedenáct hodin dopoledne místního času došlo v národním parku Mount Richmond Forest Park na severním cípu Jižního ostrova Nového Zélandu k nehodě terénního vozu, ve kterém cestovaly teenagerky Joanna Beach a Bondi Reihana Richmond. Podle informací novozélandského deníku New Zealand Herald nebylo do nehody zapojeno žádné jiné vozidlo. Policie uvedla, že „vyšetřování příčin nehody stále probíhá a bude předloženo koronerovi, nicméně vozidlo bylo nalezeno na dně strmého svahu.“

Přístup na Beebys Knob Track je omezený, povolen je pouze pro řidiče vozidel 4WD od 1. prosince do 30. dubna, a to pouze za předpokladu, že mají příslušné povolení. Dvě dívky podle všeho platné povolení měly. Policie a záchranáři uvedli, že na incident je upozornil systém Detekce nehody na iPhonu jedné z dívek. „Lokalita, kterou upozornění určilo, byla klíčová pro nalezení zemřelých teenagerů,“ dodali. Pokud se zprávy o tom, že vozidlo sjelo ze svahu, ukážou jako pravdivé, nebude to poprvé, co podobná událost spustila funkci Detekce nehody na iPhone.