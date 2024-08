Tyto barvy přinese iPhone 16 a iPhone 16 Pro

Barva, velikost a kapacita, to je v podstatě to jediné, co si u nového modelu iPhone můžeme vybrat. Zatím co v případě kapacity a velikosti má každý jasno přesně podle toho co mu vyhovuje a co potřebuje, barva je čistě o tom, co nám padne do oka. Mnoho z nás barvu telefonu neřeší, protože stejně používáme obaly, díky kterým vlastně není barva v podstatě vidět, ale pro mnoho ostatních je to zcela zásadní faktor ovlivňující jejich koupi. Pojďme se podívat na to, jaké barvy nabídne iPhone 16 a iPhone 16 Pro.

V případě iPhone 16 Pro budeme mít na výběr pouze mezi trojicí barev s tím, že je pravděpodobné, že na jaře příští rok pak dorazí čtvrtá barva. Mezi trojici barev, se kterými se iPhone 16 Pro začne na podzim letošního roku prodávat bude patřit bílá, černá a přírodní barva titanu. Zajímavá má být zejména černá a bílá, a to jak u modelů s označením „Pro“, tak i u základních modelů. Jak bílá, tak černá mají být v podstatě tím nejsvětlejším, respektive nejtmavším zástupcem těchto barev a mají být opravdu velmi výrazné. Co se iPhone 16 týká, k dispozici bude v bílé, černé, modré, zelené a růžové barvě s tím, že Apple stejně jako u iPhone 16 Pro použije nějaké zajímavé názvy pro jednotlivé barvy, tak jak je tomu vždy u každého modelu iPhone. Místo zelené se tak setkáme se smaragdově zelenou a místo modré s blankytně modrou a tak podobně.