Astronauti na ISS si čekání na návrat domů krátí sledování Apple TV+

Prvních pár dní zřejmě astronauti na ISS nedělají ve volném čase nic jiného, než že koukají z okna. Pokud tma však tráví víc a víc času, mohou si pustit některý z televizních pořadů, ovšem jak asi sami tušíte, nejde to tak, jak na zemi a pouštět mohou pouze to, co mají k dispozici. Vzhledem k tomu, že nyní čekají na ISS na moment, kdy se podaří opravit vesmírnou loď Starliner, mohli by se začít nudit. To napadlo také redaktory magazínu Gizmodo a požádali tak NASA o informace o tom, co mohou lidé na ISS sledovat. Dostalo se jim odpovědi, že kromě řady pořadů a filmů mají k dispozici také některé série z Apple TV+ a to včetně hitů For All Mankind a Ted Laslo.

Posádka může sledovat také vybrané sezóny přátel, Battlestar Galactica a MAndaloriana nebo Jak jsem poznal vaši matku. Bývalý astronaut Michaela Lopeze-Alegrii také uvedl, že posádky si mohou vzít do vesmíru vlastní iPHone. Ten samozřejmě nefunguje jako telefon a nemá k dispozici GSM připojení, ovšem to co v něm mají staženo mohou sledovat a tak jim iPhone slouží pro prohlížení fotografií, sledování filmů nebo přehrávání hudby v dlouhých chvílích ve vesmíru.