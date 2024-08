Rusko brzy zablokuje Google, Android a iOS!

Člen Státní dumy – federálního shromáždění Ruské Federace Alexei Didenko poskytl v posledních dnech rozhovor, ve kterém uvedl následující: Google bude brzy zablokován spolu s Androidem. Zablokován bude také iOS, to však nebude naše iniciativa. Vladním úředníkům a byrokratům je již dlouho zakázáno používat tyto platformy, zejména těm, kteří mají přístup k důvěrným informacím. Doporučujeme zástupcům podniků a vědcům co nejrychleji přejít na jiné platformy,“ uvedl poslanec pro Runews 24.

Z jeho vyjádření není příliš zřejmé, kdo stojí za tím, že dojde k blokování a nejspíše to vypadá tak, že zatím co Google a Android zablokuje přímo Rusko. V případě iOS dojde k blokaci ze strany Applu, což je ovšem poměrně zvláštní, protože Apple dlouhodobě působí i na vlemi kontroverzních trzích a bylo by to vůbec poprvé v historii, kdy společnost přestane působit na některém trhu kvůli politické situaci. Alexei Didenko dále uvedl, že by to nemělo být považováno za „tragédii“ pro věřejnost a uvedl, že když Netflix opustil Rusko, tak někteří lidé samozřejmě dávali najevo nespokojenost, ale postupem času se všichni uklidnili.