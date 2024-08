Netflix stylově oznámil, kdy začne vysílat Hra na Oliheň 2. řada (squid game 2)

Nejúspěšnější seriál v historii Netflixu se již brzy dočká své druhé řady. V druhé řadě se objeví jednak staří známí Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo a také nové, čerstvé posily. Se svými oblíbenci se setkáte 26. prosince letošního roku s tím, že na jaře příštího roku vyjde také třetí, bohužel však již poslední série tohoto seriálu.

Režisér napsal divákům následující:„Když jsme druhou řadu začali natáčet, nemohl jsem uvěřit, že se vracím do světa Hry na oliheň. Byl to neskutečný pocit. A nemůžu se dočkat, až zjistím, jak se tenhle návrat bude po třech letech líbit vám. Jsem nadšený z toho, že z malého semínka, které jsme kdysi zaseli, vyrostla skutečně velká Hra na oliheň, která ponese šťavnaté ovoce až do úplného konce příběhu.“ Nezbývá než se těšit a uvidíme, zda se i druhá a třetí série dočká stejného úspěchu jako ta první, která zaznamenala skutečně fenomenální úspěch a byla nominována na 14 cen Emmy z nich čtyři získala.