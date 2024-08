Apple začal vyplácet odškodné majitelům MacBooků s chybnými „motýlími“ klávesnicemi

Společnost Apple se v roce 2022 rozhodla vyplatit odškodné v celkové výši 50 milionů dolarů majitelům některých MacBooků z let 2015 až 2019, kteří měli problémy s jejich takzvanými „motýlími“ klávesnicemi. Proces podávání žádostí byl zahájen koncem roku 2022 a konečné schválení dohody proběhlo v květnu loňského roku. Od včerejšího dne konečně začali oprávnění majitelé MacBooků své odškodné dostávat.

Problematická klávesnice

Apple představil klávesnici nového typu v roce 2015 na zcela novém 12” MacBooku a později ji rozšířilo na MacBook Pro v roce 2016 a dále na MacBook Air v roce 2018. Design klávesnice se však ukázal jako problematický a MacBooky vykazovaly problémy s odolností a spolehlivostí. Mezi některé potíže patřily „lepivé“ klávesy, duplicitní znaky nebo úplná neschopnost zadat určité znaky. Apple od „motýlích“ klávesnic nakonec upustil až u 16” MacBooku Pro na konci roku 2019. Do poloviny roku 2020 přešly na novou Magic Keyboard také 13” MacBook Pro a MacBook Air. To však pro cupertinskou společnost nebyl konec příběhu.

Kolektivní žaloba

Diskuse o kolektivní žalobě začaly v květnu 2018, kdy uživatelé tvrdili, že zmíněná klávesnice je nepoužitelná a naprosto nevhodná pro použití. Proces pokračoval v roce 2019, kdy soudce nařídil Applu čelit kolektivní žalobě. V polovině roku 2022 musel Apple vyplatit odškodné ve výši 50 milionů dolarů. Proces podávání nároků začal později ten samý rok, i když s některými výhradami. Za prvé, nárok na odškodné mohli uplatnit pouze obyvatelé Kalifornie, Floridy, Illinois, Michiganu, New Jersey, New Yorku nebo Washingtonu. To vylučuje 43 států USA, takže značné množství uživatelů nebylo vůbec odškodněno. Kromě toho se odhadovaná výše výplaty lišila v závislosti na závažnosti problémů s klávesnicí:

Až 395 dolarů za 2 nebo více výměn horního krytu

Až 125 dolarů za 1 výměnu horního krytu

Až 50 dolarů za výměny klávesových krytek

Dne 27. června vydal soud platební příkaz a oficiální webové stránky byly aktualizovány s informací, že platby budou zahájeny v srpnu 2024. I když je teprve začátek měsíce, oprávněným zákazníkům jsou již platby zasílány. V současné chvíli nicméně nejsou známy žádné případy výplaty odškodného uživatelům, kteří požádali o získání svého vyrovnání digitálně.