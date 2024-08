Recenze Meross MSL320: HomeKit LED pásek, který má opravdové grády!

Máte rádi chytrá světýlka? Pak vás následující řádky mohou zaujmout. Do naší redakce totiž dorazil na test chytrý LED pásek MSL320 od společnosti Meross, která se v posledních letech těší rostoucí popularitě mezi fanoušky chytré domácnosti. V této recenzi se pokusím zodpovědět, zda je tato popularita oprávněná. LED pásek jsem totiž důkladně otestoval a níže přináším své hodnocení.

Technické specifikace a obsah balení

LED pásek MSL320PHK od Merossu je k dispozici v pětimetrové verzi, kterou lze prodloužit pomocí speciálních spojek. Jedná se o pásek typu RGBWW, což znamená, že kromě barevného světla nabízí také teplé bílé světlo (označené jako WW). Teplotu bílého světla lze nastavit v rozpětí od 2700K do 6500K, takže možnosti přizpůsobení jsou opravdu široké. Světelný tok pásku je 330 lumenů, což odpovídá svítivosti 33W žárovky.

Pásek lze ovládat nejen pomocí aplikace výrobce, ale také přes HomeKit, Google Home, Amazon Alexu a Samsung SmartThings. Pro uživatele Apple zařízení je tedy díky podpoře HomeKitu ovládání velmi snadné, jelikož jej ovládat i hlasovými příkazy Siri. Pásek komunikuje přes WiFi síť, a to i v případě, že nemáte připojení k internetu – stačí, aby byl iPhone připojený ke stejné WiFi jako pásek.

Při zakoupení LED pásku dostanete v balení cívku s páskem, adaptér do zásuvky, ovládací jednotku pro propojení s telefonem, spojku pro propojení dvou pásků a ukotvovací klipy. Klipy umožňují snadné uchycení bez nutnosti lepení pásku přímo na povrch.

Instalace a spárování s telefonem

Instalace LED pásků může být pro někoho strašákem, ale ve skutečnosti je velmi jednoduchá. Při lepení pásku je důležité, aby povrch byl odmaštěný a bez prachu, což je vlastně i víceméně jediná věc, na kterou bych doporučil při instalaci myslet. Pokud pak potřebujete pásek zkracovat, to samozřejmě lze, avšak pouze na vyznačených místech, aby diody zůstaly funkční. Tento konkrétní pásek lze zkracovat po 25 centimetrech. Velmi mě potěšilo, že výrobce přibalil plastové klipy s oboustrannou lepící páskou, což usnadňuje instalaci bez přímého lepení pásku na povrch. Klipy jsem využil při instalaci pásku za skříňky pod televizí, což umožnilo snadné přesunutí skříněk bez rizika přetržení.

Co se týče propojení s telefonem, to lze provést pomocí aplikace Meross nebo přímo přes Apple Domácnost pomocí QR kódu na ovládací jednotce. Spárování je otázkou několika vteřin a zvládne jej každý.

Testování

Po instalaci a spárování pásku začíná ta pravá zábava. Pásek lze ovládat jak přes aplikaci Meross, tak přes Apple Domácnost, a to včetně vypínání, zapínání, nastavení jasu, teploty a barvy světla. Reakce pásku jsou velmi rychlé a přizpůsobení světla je jednoduché a příjemné. Pásek lze nastavit také do různých automatizací v rámci chytré domácnosti. A díky podpoře HomeKitu jej lze „spojit“ s dalšími HomeKit kompatibilními zařízeními a vytvořit automatizace a scénáře opravdu ve velkém stylu. Můžete si například nastavit, aby se pásek po vašem příchodu rozsvítil v určité barvě, po odchodu z místa zase zhasnul a tak podobně. Pokud jste pak fandy scénářů, můžete si pohrát s tím, že po spuštěním určitého scénáře se všechna světla ve vaší domácnosti podporující HomeKit včetně tohoto LED pásku například ztlumí pro lepší sledování televize či hraní her. Zkrátka a dobře, vyhraje si opravdu každý.

To ale není vše. Kromě hezkých odstínů barev a vysokého maximálního jasu oceňuji i velmi nízký minimální jas, což umožňuje používat pásek jako noční světlo, když například jdete v noci na záchod a nechce se vám úplně po tmě. V takovém případě si můžete jednoduše pásek s minimálním jasem rozsvítit a dojít za jeho svitu, kam jen potřebujete.

Resumé

LED pásek Meross MSL320 splňuje všechna má očekávání a funguje přesně tak, jak by měl. Je rychlý, přesný a díky své ceně je jednou z nejlepších možností na trhu. Pásek lze zakoupit za zhruba 900 Kč s dopravou zdarma, což je ve srovnání s konkurenčními výrobky, jako je Philips Hue, velmi výhodná nabídka. Navíc nyní běží na oficiálním eshopu Meross sleva 5 % na první objednávku po zadání slevového kódu Welcome. Myslím si tedy, že není moc co řešit.

LED pásek Meross MSL320 lze zakoupit zde