Nejlepší sportovní pořady na Netflixu

Tento miniseriál vypráví o pokusu Diega Maradony zachránit fotbalový klub Dorados a postoupit do první ligy. Velmi zajímavý seriál pohlížející na tuto legendu z osobnějšího úhlu.

Michael Jordan a Chicago Bulls je ikonické spojení hráče a sportovního klubu. Desetidílný dokument vám dovolí nahlédnout do zákulisí dění týmu, který byl v 90. letech považován za nejlepší tým všech dob. V dokumentu narazíte na zpověď nejen Michaela Jordana, ale i jeho spoluhráčů, protihráčů i trenérů. Jde o nejlepší sportovní dokument, jaký jsem kdy viděl. A to basket nesleduji.

Dycky Sunderland

Anglický fotbalový klub Sunderland jednoho roku sestoupil z anglické Premier League do Championship. Jelikož představitelé klubu věřili, že se ihned do 1. ligy vrátí, začali natáčet dokument, který bude mapovat „cestu na vrchol“. Sunderland ale spadl ihned do 3. ligy a horko těžko se dostával vzhůru.