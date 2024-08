10 nejnavštěvovanějších webových stránek na světě

Podle nejnovějších odhadů existuje na světě více než dvě miliardy různých webových stránek, ale které z nich jsou ty nejnaštěvovanější stránky na světě? Nejlepší přehled o tom má společnost similarweb, která je největší společností na světě meřící návštěvnost webových stránek. Podle Similarwebu se orientuje v podstatě každý marketingový manažer a je velmi důležitý také pro webmastery a provozovatele webů. Similarweb má data v podstatě o každém webu na světě, jenž má alespoň 50 000 návštěv měsíčně.

Pro zajímavost, než začneme s tím, kolik návštěv mají ty největší giganti na světě, tak se můžeme podívat na to, jakou návštěvnost mají weby společnosti Text Factory, mezi které patří i Letem světem Applem. Konkrétně LsA má okolo 2 milionů návštěv měsíčně, Samsungmagazine okolo 1 milionu návštěv a Jablíčkář.cz okolo půl milionu. Ve srovnání s celosvětovými giganty jsou to ale směšná čísla. Nejnavštěvovanějším webem světa je Google.com, který má 81,4 miliardy návštěv za měsíc. Pojďme se podívat na 10 nejnavštěvovanějších webů světa.

Google.com – 81,4 miliardy návštěv měsíčně YouTube.com – 29 miliard návštěv měsíčně X.com (twitter.com) – 13,1 miliardy návštěv měsíčně Facebook.com – 12,4 miliardy návštěv měsíčně Instagram.com – 5,8 miliardy návětěv měsíčně WhatsApp.com – 4,5 miliardy návštěv měsíčně Wikipedia.org – 3,9 miliardy návštěv měsíčně Yahoo.com – 3,4 miliardy návštěv měsíčně Reddit.com – 3,4 miliardy návštěv měsíčně Yahoo.co.jp – 3,4 miliardy návštěv měsíčně

Zajímavé je, že v podstatě všech 10 nejnavštěvovanějších webů světa má pouze 6 vlastníků protože Google a YouTube vlastní společnost Alphabet Inc, zatímco Facebook, Instagram a WhatsApp vlastní společnost Meta a v případě Yahoo.com a Yahoo.co.jp je opět společný vlastník. Co mě osobně jako člověka, jenž provozuje weby 15 let, překvapilo nejvíce, je čas na stránce Google.com. Uživatelé totiž na Google.com zobrazí v průměru 8,11 stránek a stráví zde 10:49 minut. Pro porovnání, na YouTube lidé tráví v průměru 20:06 minuty.