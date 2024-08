5 typů chytrých spotřebičů, které ocení každá domácnost

Představte si domov, kde se o většinu domácích prací postarají za vás chytré stroje. Zní to jako sci-fi? Dnes je to už realita. Chytré spotřebiče se staly nedílnou součástí moderních domácností a přinášejí nám netušené možnosti. Jaké by v žádné domácnosti neměly chybět a jak mohou usnadnit váš život?

Chytrá fritéza – snídaně, oběd i večeře bez starostí

Zapomeňte na mastné a nezdravé smažení. Chytré fritézy na rozdíl od těch tradičních, „olejových“, využívají horkého vzduchu, díky kterému si můžete dopřát křupavé a chutné pokrmy s výrazně menším množstvím tuku. Od hranolek a kuřete až po domácí dezerty, možnosti jsou téměř nekonečné. Navíc se velmi snadno ovládá, takže i kulinářští začátečníci si přijdou na své. Chytré fritézy nabízí přednastavené programy pro různé druhy pokrmů, umí vaše jídlo udržet po určitou dobu teplé, nebo vám prostřednictvím aplikace oznámit, že je potřeba zatřást s hranolkami nebo vyndat dopečené kuřečí paličky.