Apple nestíhá? Tyto funkce Apple Intelligence zatím chybí v iOS 18.1

Když včera večer vypustil Apple na světlo světa první vývojářskou verzi iOS 18.1, de facto tím umožnil poprvé veřejnosti seznámit se s jeho nedávno představeným AI systémem Apple Intelligence. Byla by však chyba si myslet, že vše, co Apple na WWDC před pár měsíci světu ukázal, je dostupné právě v první betě iOS 18.1. Faktem totiž je, že toho chybí stále docela dost a uživatelé si tak Apple Intelligence hned tak neosahají v plné parádě. Co vše tedy není v tuto chvíli dostupné?

Tyto funkce Apple Intelligence v iOS 18.1 zatím chybí

Image Playground – AI editor obrázků představený na WWDC chybí jak coby samostatná aplikace, tak i coby doplňkové funkce pro Poznámky a Zprávy.

– AI editor obrázků představený na WWDC chybí jak coby samostatná aplikace, tak i coby doplňkové funkce pro Poznámky a Zprávy. Genmoji – Genmoji, tedy generátor emoji na základě slovního zadání, je založen na aplikaci Image Playground a tedy taktéž není k dispozici.

– Genmoji, tedy generátor emoji na základě slovního zadání, je založen na aplikaci Image Playground a tedy taktéž není k dispozici. Image Wand – Funkce Image Wand, která vkládá obrázky do poznámek na základě kontextu, je také založena na Image Playground.

– Funkce Image Wand, která vkládá obrázky do poznámek na základě kontextu, je také založena na Image Playground. Prioritní oznámení – Prioritní oznámení se budou zobrazovat v souhrnech notifikací opět na základě AI a vy díky nim budete mít možnost se co nejrychleji dostat k tomu nejdůležitějšímu.

– Prioritní oznámení se budou zobrazovat v souhrnech notifikací opět na základě AI a vy díky nim budete mít možnost se co nejrychleji dostat k tomu nejdůležitějšímu. Pošta – Kategorie pošty, které třídí příchozí zprávy, zatím též chybí.

– Kategorie pošty, které třídí příchozí zprávy, zatím též chybí. Fotografie – Nástroj Clean Up, který z obrázků odstraňuje nežádoucí objekty klepnutím, není k dispozici.

– Nástroj Clean Up, který z obrázků odstraňuje nežádoucí objekty klepnutím, není k dispozici. Siri – Funkce zahrnující informovanost na obrazovce, osobní kontext a možnost provádět více akcí v aplikacích a napříč aplikacemi zatím chybí.

– Funkce zahrnující informovanost na obrazovce, osobní kontext a možnost provádět více akcí v aplikacích a napříč aplikacemi zatím chybí. ChatGPT – Integrace ChatGPT se Siri zatím nebyla implementována, takže Siri zatím nezvládá odpovídat komplexněji.

– Integrace ChatGPT se Siri zatím nebyla implementována, takže Siri zatím nezvládá odpovídat komplexněji. Další jazyky – Apple Intelligence je zatím k dispozici pouze v americké angličtině, ale v budoucnu bude podporována i další jazyky.

Zda se Applu podaří vše dodat už v iOS 18.1 ukáží až následující týdny a další bety iOS 18.1, které přinesou. Vzhledem k tomu, že se vydání iOS 18.1 dočkáme nejdříve v říjnu, má však kalifornský gigant opravdu mnoho času na doladění všeho potřebného.