Apple přepíše svou dosavadní historii v aktualizacích iOS!

Nová verze operačního systému iOS s označením 18 si sice svou premiéru odbyla teprve zhruba před měsícem a půl, přičemž v současnosti je Apple zhruba ve 40 % jeho vývojářského beta testování, to mu však nebrání v uvolnění bety jeho první majoritní verze. Řeč je konkrétně o iOS 18.1, jehož vydání by mělo proběhnout podle dostupných informací někdy v říjnu, avšak i přesto vydá Apple podle informací skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana jeho 1. betu již v průběhu tohoto týdne. Zpřístupní skrze ní konkrétně svůj AI systém Apple Intelligence, jehož vydání mělo být odloženo z iOS 18.0 v září právě až na říjnový iOS 18.1, jelikož je vše třeba ještě řádně otestovat, v čemž mají nyní Applu pomoci právě vývojáři a veřejnost. A pokud se Gurmanova slova naplní, bude to znamenat jediné – 1. betu x.1 systému vydá takto brzy poprvé ve své historii.

Vydání 1. bety x.1 verze iOS dle data:

17.1 – 27. září 2023

– 27. září 2023 16. 1 – 14. září 2022

– 14. září 2022 15.1 – 21. září 2021

– 21. září 2021 14.2 – 17. září 2020 (14.1 tehdy Apple přeskočil, 14.2 tedy odpovídá x.1)

– 17. září 2020 (14.1 tehdy Apple přeskočil, 14.2 tedy odpovídá x.1) 13.1 – 27. srpna 2019

– 27. srpna 2019 12.1 – 18. září 2018

– 18. září 2018 11.1 – 27. září 2017

– 27. září 2017 10.1 – 21. září 2016

Jak tedy můžete sami vidět, i nestandardně vydaná 1. beta iOS 13.1 vyšla o dobrý měsíc později, než kdy by měl Apple uvolnit 1. betu iOS 18.1. Je tedy jasné, že Applu extrémně záleží na tom, aby byla Apple Intelligence po vydání co možná nejdokonalejší.