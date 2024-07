Nejlepší hry, které jste mohli hrát na konzoli PSP

God of War nebylo v té době populární pouze na PS2. TItulu se velmi vydařil i na PSP a dle některých jde vůbec o nejlepší hru, která na tuto konzoli kdy dorazila.

Playstation Portable (PSP) byl svého času veleoblíbenou přenosnou herní konzolí. Během let vyšlo několik modelů této konzole, které se lišily designem, hmotností i pamětí. Budeme-li vycházet z první verze, ta dostala do vínku procesor o taktu 333 MHz, 32 MB RAM, úložiště 32 MB a displej o úhlopříčce 4,3″ s rozlišením 480 x 272 pixelů. U pozdějších verzí bylo přítomno 64 MB RAM, což konzoli ve velkém pomohlo. Této konzole se prodalo 80 až 82 milionů kusů.

Skvělá závodní série antigravitačních závodů dorazila i na PSP. A to ve velkém stylu.

Tekken: Dark Ressurection

Co by to bylo za konzoli od Sony, kdyby zde chyběl Tekken. Klasická bojová mlátička se skvěle vydařila i na tento handheld.