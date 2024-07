Recenze SWISSTEN MagStick bezdrátové nabíječky 3v1: Společník na noční stolek

Drtivá většina z nás zřejmě nabíjí svá zařízení přes noc. V mém případě jde o iPhone a Apple Watch. Pokud dokážete zařízení nabíjet na jednom místě, je to o to pohodlnější. Apple měl kdysi v úmyslu toto pohodlí přinést s nabíjecí podložkou AirPower, nicméně to Apple tehdy úplně technologicky nezvládl a produkt poslal k ledu. Podobné řešení jsme ale později našli u menších výrobců. Nabíjet vícero zařízení na jednom místě umožňuje i společnost Swissten, a to se svým produktem SWISSTEN MagStick bezdrátová nabíječka 3 v 1, který kromě iPhonu a Apple Watch zvládne nabíjet i sluchátka. Příjemná je také přítomnost MagSafe. Pojďme se na tento produkt podívat o něco blíže.

Obsah balení

Jako obvykle se můžete u Swisstenu spolehnout na povedené bílé balení, na němž kromě designu produktu odhalíte i něco z technických specifikací. V balení kromě stojánku naleznete rovněž USB-C kabel, prostřednictvím kterého zařízení nabijete. Stojánek je v krabičce pěkně napasovaný, takže se není na místě snad bát nějakého poškození.

Technické specifikace

Důležitý je samozřejmě výkon. Maximální nabíjecí výkon je 22,5 W. Nejvíce výkonu pochopitelně putuje do hlavní nabíjecí plošky (MagSafe) sloužící pro nabíjení iPhonu. Zde je maximální nabíjecí výkon 15 W, na každý pád si iPhone touto cestou vezme pouze 7,5 W. Maximum tedy vyždímá telefon s Androidem díky technologii Qi. Ploška na nabíjení sluchátek má maximální výkon 5 W. Ta poslední pro Apple Watch pak 2,5 W. Není to mnoho, nicméně přes noc se vám hodinky spolehlivě nabijí. Hmotnost produktu je 350 gramů a rozměry jsou 157 x 118.5 x 85mm. Dobíjecí dosah je 6 mm. SWISSTEN MagStick bezdrátová nabíječka 3 v 1 je vyroben z plastu a ABS.

Design

Přední straně nabíjecího stojánku vévodí MagSafe plocha, která slouží zároveň i pro Qi nabíjení. Nabijete jí i starý iPhone. Stojánek je sklopný, takže jej stačí jednoduše sklopit. Ze zadní strany této výklopné části je ploška pro Apple Watch. Na podstavě naleznete tlačítko, které slouží jako lampička, která má tři režimy svícení. Na podstavě je rovněž k vidění již zmíněná ploška pro nabíjení sluchátek. Tato plocha ale poslouží i pro nabíjení telefonu, ovšem maximálním výkonem 5 W. Budete-li chtít, můžete tímto produktem tedy nabíjet dva iPhony. Samozřejmě musíte mít odpovídající adaptér, jehož výkon by měl být ideálně 25 W a více. I tyto Swissten nabízí.

Resumé

Pokud hledáte na svůj stolek zařízení, které vám dokáže nabít iPhone, Apple Watch a AirPods (či místo AirPods iPhone vaší druhé polovičky), jste na správné adrese. Bezdrátovou cestou nabijete iPhone 8 a novější. MagSafe je pak k dispozici od iPhonu 12. Plusem je také zabudovaná lampička, která je pro noční účely naprosto dostačující. SWISSTEN MagStick bezdrátová nabíječka 3 v 1 stojí 1399 korun.

Bezdrátovou nabíječku 3v1 zakoupíte zde