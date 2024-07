Obří slevy na softwarové klíče Microsoft od Godeal24! Doživotní Office 2021 Pro za 28,75 € a další

Komerční sdělení: S vývojem technologií se mění i formáty souborů a standardy používané softwarem. Aktualizace zajistí, že zůstanete kompatibilní s novějším softwarem a formáty souborů, a vyhnete se tak problémům s kompatibilitou při sdílení dokumentů s kolegy nebo klienty. Zajišťuje také bezproblémovou integraci s dalšími moderními nástroji a platformami, které můžete používat. Nákladné výdaje na upgrade však mohou být pro některé rodiny přítěží. Díky výprodeji softwaru Godeal24, kde můžete získat doživotní sady Office a originální operační systém Windows s malými náklady! K získání doživotního přístupu k nejnovějším aplikacím MS Office stačí 28,75 €. Office 2021 Pro Plus vám může zjednodušit práci a podpořit kreativitu. Kromě toho vás klíč Microsoft Office 2019 Pro Plus vyjde na 20,09 €. MS Office 2019 Pro obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook a dále Publisher a Access, nikoli však Teams. Pokud chcete Teams používat, zvolte si předplatné Office 2021 Pro Plus! Operační systém Windows je také k dispozici s velkou slevou! Windows 11 Professional je již za 13,55 €. Upgradujte svůj systém a udržujte svůj počítač ve špičkové kondici! Slevy jsou k dispozici pouze několik dní! Proveďte upgrade ještě dnes a vykročte směle do technologické budoucnosti!

Ušetřete 62 % na Microsoft Office (Slevový kód „SGO62„)

Obří slevy na Windows OS jsou tu pro vás: (Slevový kód “ SGO50„)

62% sleva na balíčky Office a Windows (Slevový kód „ SGO62„)

Množstevní slevy, které vás oslní!

Další skvělé nástroje v akci:

>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com