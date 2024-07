Kuo: Apple to s 5G modemy nezabalil, v těchto iPhonech je použije už příští rok!

Přestože se relativně nedávno prohnaly fanouškovským světem Applu zprávy o tom, že práce kalifornského giganta na vývoji vlastního 5G modemu vzaly za své, velmi spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo nyní tvrdí ve své nejnovější průzkumné zprávě pravý opak. Vývoj vlastních 5G modemů, kterými chce Apple nahradit nyní využívaná řešení od Qualcommu, má totiž probíhat na plné obrátky a co víc, je dost možná takřka ve finiši. První iPhony osazení tímto modemem mají totiž dle něj dorazit už příští rok.

Kuovy zdroje jsou konkrétně přesvědčen o tom, že již v příštím roce nasadí Apple vlastní 5G modemy minimálně do dvou chystaných iPhonů – konkrétně pak do modelu SE 4 a 17 Slim. Zatímco první by se měl světu představit už někdy na jaře, dost možná hned v březnu, v případě modelu Slim si pak počkáme až na podzim, kdy by měl dorazit coby součást modelové řady 17. Právě nasazení do modelu Slim je přitom extrémně zajímavé, jelikož se zprvu tvrdilo, že toto řešení Apple nejprve použije u levného iPhonu SE, aby jej na něm náležitě otestoval a případně vychytal všechny mouchy, které by jej trápily. Zdá se však, že Apple nakonec svému 5G modemu věří natolik, že se jej nebude bát nasadit i do jednoho z nejočekávanějších telefonů příštího roku.

Co se týče výhod, které by měl 5G modem od Applu přinést, nejčastěji se skloňuje vysoká rychlost připojení v kombinaci s minimální energetickou náročností. Jelikož je však o tomto projektu zatím celkově velmi málo informací, může nakonec Apple svět překvapit něčím daleko zajímavějším. Ostatně, uvidíme už příští rok.