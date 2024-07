iPhony s 2TB úložištěm jsou nejspíš za dveřmi!

Není tomu sice tak dlouho, co Apple světu představil 1TB iPhony coby novou nejvyšší úložnou variantu telefonů ve své nabídce, ale už pokukuje po dalším skokovém zvětšení. Vyplývá to alespoň z informací analytické společnosti TrendForce, dle které nyní kalifornský gigant zkoumá řešení, která by mu právě nasazení 2TB úložiště umožnila. A to nejpozději do roku 2026, pravděpodobně pak podstatně dřív.

Analytikům se podařilo zjistit, že Apple vede jednání s dodavateli speciálních úložišť využívajících čtyřúrovňové úložné buňky QLC. Doteď přitom využívá Apple úložiště s technologií triple-level cell (TLC), které jsou sice oproti QLC dražší v přepočtu peněz na gigabite prostoru, zato však rychlejší. Nicméně díky technologickému pokroku QLC zrychluje a díky tomu, že lze toto řešení využít právě pro navýšení maximálního úložiště iPhonů z 1TB na 2TB bez nutnosti získání místa v útrobách telefonu, zdá se právě tato technologie pro Apple vhodná.

Jednání mají v tuto chvíli dle TrendForce již probíhat s tím, že o nasazení novinky má mít Apple zájem v co nejkratší době, nejpozději pak do roku 2026. Nelze nicméně vyloučit, že se tak stane už letos, byť by se jednalo o solidní překvapení. Přeci jen, letošní generace iPhonů nebude ničím příliš převratná a proto si zásadní navýšení maximálního úložiště dost možná Apple skryje až na příští rok pro iPhone 17 Slim.